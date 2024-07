El boom de la cirugía robótica: presente y futuro de las operaciones

“Es como operar estando dentro del cuerpo humano”, así define la doctora Rosa María Paredes lo que supone la implantación de la cirugía robótica. En España se han hecho más de 80.000 operaciones con esta tecnología en adultos y menos de 400 en niños. Aunque, de momento, solo 4 hospitales la utilizan, los expertos consultados por COPE consideran que es el futuro de la cirugía por su mayor precisión y seguridad. Acabará sustituyendo tanto a las operaciones con laparoscopia como a las que obligan a abrir al paciente.

Casi 1 de cada 3 operaciones realizadas hasta el momento en España con robots se hicieron en 2023 y su número sigue aumentando. Son sistemas que permiten operar al paciente manejando a distancia cuatro brazos robóticos que brinda al cirujano una visión 3D, 10 veces superior a la original y una movilidad de 540 grados.

“Lo único que hacen los brazos robóticos es obedecer las órdenes y los movimientos que el cirujano está haciendo en la consola donde no es necesaria la esterilización. Las consignas van por control remoto dictadas por el médico. Se hace una pequeña incisión en el paciente se introduce un tubito conectado con el brazo robótico y por ahí se meten las piezas, entre ellas, el bisturí eléctrico y la óptica para ver la intervención desde la torre y la consola que facilitan la intervención del médico. Es una maravilla”, señala Paredes.

Mejores resultados con menor riesgo para el paciente

Entre las principales ventajas de la cirugía robótica, según explica la doctora Paredes, que “aporta a los pacientes mayor seguridad en el quirófano al permitir a los cirujanos realizar muchos tipos de procedimientos complejos con mayor precisión, flexibilidad y control, en comparación las técnicas convencionales”.

Robots como los Da Vinci Xi, los sistemas más utilizados en nuestro país, permiten intervenciones menos invasivas que con otros tipos de cirugía. Esta tecnología también permite el acceso a cavidades pequeñas y de difícil acceso. Y todo porque por medio de los brazos robóticos consiguen giros y movimientos que la muñeca humana es incapaz de realizar.

“Todo ello conlleva menores complicaciones, menor sangrado y menor dolor, ya que se incide directamente sobre la zona a tratar sin que se extienda a los tejidos circundantes. Son ventajas tanto para el cirujano, durante la intervención, como para el paciente. Y también para el sistema sanitario y la ciudadanía, ya que significa un menos días de ingreso hospitalario y menos riesgo de complicaciones postoperatorias”, subraya Paredes.





El presente y el futuro de la cirugía

“La cirugía robótica no es una moda, es una realidad, igual que en su momento lo fue la cirugía laparoscópica. Yo vivía la etapa de transición de la cirugía abierta a la laparoscópica y estoy viviendo lo mismo ahora con la cirugía robótica”, señala la doctora Paredes que se encarga de la implantación de esta tecnología en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Además de en este centro sanitario andaluz, la cirugía robótica está implantada en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Cataluña; en el Clínico San Carlos de Madrid y, desde diciembre de 2023, en el Hospital Central de Asturias. Se realizan operaciones con esta tecnología desde el año 2000 en mayores de 18 años y desde 2009 en niños. Empezó a utilizarse en urología y después en cirugía torácica, pero ya se emplea en casi todas las especialidades médicas.

Además del robot, cuyo precio es elevado, es necesario disponer de un quirófano habilitado para ello, un equipo multidisciplinar formado y una certificación para realizar cirugía robótica por parte de los médicos que son cirujanos especializados en laparoscopia. Por el momento, en España hay una única opción para formarse en Cataluña y previamente los cirujanos solo podían hacerlo en el extranjero, concretamente, en Estrasburgo.

“Las intervenciones están aumentando a buen ritmo y si no hacemos más es porque no tenemos más robots. Es cierto que es una tecnología cara como inversión inicial, ya que cada máquina cuesta varios millones de euros, pero acaba amortizándose especialmente si se calcula lo que se ahorra en tiempo de hospitalización, en complicaciones y reintervenciones al final no resulta tan caro si tenemos en cuenta que usa en varias especialidades”, afirma Paredes.

La cirugía robótica en niños, pendiente de un mayor desarrollo

Frente a las 25.000 cirugías robóticas realizadas en 2023 en adultos, el año pasado solo se efectuaron 46 intervenciones pediátricas con esta tecnología en nuestro país. En los últimos 23 años se han llevado a cabo 80.000 cirugías robóticas en adultos y 350 en niños.

En niños aún existen muchas limitaciones y desafíos, reconoce Paredes que es jefa de servicio de Cirugía Pediátrica en el Hospital Reina Sofía y presidenta de la Sociedad Andaluza de Cirugía Pediátrica: “hoy por hoy no existe un instrumental del tamaño infantil que se pueda introducir por los brazos del robot; y solo se pueden utilizar tres brazos (el robot tiene cuatro) por el pequeño tamaño del paciente. Aun así, hemos realizado cirugía robótica en niños de tan solo un año de edad”.

Otro límite es la separación entre los tubos que se introducen en el paciente o trócares para insertar la pincería. En adultos es de 8 centímetros, pero para operar a niños la distancia se tiene que reducir para adaptarla al cuerpo más pequeño de los pacientes pediátricos para los que también se adapta el material quirúrgico.

Del miedo inicial a considerar milagrosa la intervención

Con 13 años y una enfermedad degenerativa en el esófago a Antonio y a su familia les propusieron hace 2 años y medio una cirugía robótica que le ha permitido a este adolescente volver a tener una vida normal tal y como nos cuenta su madre Mercedes Garrido: “cuando le operaron la calidad de vida de mi hijo era malísima, no podía ni comer ni beber porque se le cerraba la boca del estómago y los alimentos y líquidos no le bajaban. Ahora es un niño sano y deportista con una vida normal que come bien y está perfecto. Ha sido como un milagro”.

Considera que la cirugía fue “una obra de arte” pero admite que inicialmente cuando les propusieron -para afrontar la acalasia que sufre su hijo- una cirugía robótica “nos dio reparo porque no sabíamos si al ser una técnica novedosa estaba a punto, pero en cuanto nos informaron y nos despejaron las dudas nos sentimos mucho más tranquilos”.

El único rastro de la operación, según nos cuenta Garrido, de 43 años, son “5 incisiones, unas pequeñas rajas en torno al ombligo que es por donde le intervinieron. Estamos muy contentos porque a pesar de tratarse de una mega cirugía, la recuperación fue muy buena”.