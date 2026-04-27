El Banco de España recomienda tener entre 70 y 100 euros en efectivo en casa justo un año después del gran apagón: "Es un elemento de libertad, seguridad y privacidad"

El Banco de España ha reivindicado el uso de dinero en efectivo justo cuando se cumple un año del 'gran apagón'. La institución recuerda la necesidad de tener siempre dinero en casa para facilitar la vida en momentos de emergencia, recomendando una cantidad de [entre 70 y 100 euros]. Además, destaca dos virtudes clave del efectivo: su rapidez y la autonomía que aporta al no depender de electricidad o de Internet para realizar pagos.

Este debate se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, en el espacio 'Clases de Economía' con el periodista Iván Alonso y Javier Rupérez, presidente de la plataforma Denaria. Rupérez ha explicado que el valor del efectivo va más allá de los momentos catastróficos: "es un elemento de libertad, es un momento de seguridad, es un elemento de privacidad", que permite una capacidad de movimiento que los medios digitales no siempre ofrecen.

Es un elemento de libertad, es un momento de seguridad, es un elemento de privacidad"

Alamy Stock Photo Un jubilado cuenta dinero, billetes de euro.

El impacto del 'gran apagón'

La recomendación del Banco de España coincide con el primer aniversario del 'gran apagón', que se cumple este 28 de abril. Rupérez ha recordado en COPE que "en momentos de crisis, en momentos de guerra, en momentos de desaparición de los sistemas digitales, pues claro, necesitamos el efectivo porque si no, no podemos movernos".

Según el presidente de Denaria, estas advertencias ya están surtiendo efecto en la población. "Como consecuencia del apagón, la ciudadanía española ha decidido tener una cierta cantidad en los bolsillos", ha afirmado, basándose en encuestas anuales que realiza la plataforma. Esta visión es compartida por otros expertos que ven prudente tener dinero en efectivo en casa ante el contexto geopolítico actual.

Una infraestructura de acceso insuficiente

Uno de los principales problemas señalados por Rupérez es la insuficiente infraestructura para acceder al dinero físico. "El efectivo necesita acceso. ¿Dónde están los accesos? En los cajeros", ha señalado. Ha criticado que los bancos privados han estado reduciendo "drásticamente el número de cajeros" en los últimos años como parte de sus cálculos de negocio.

El acceso al efectivo no es únicamente un problema de negocio para determinadas empresas privadas, es un dato fundamental para el funcionamiento de la sociedad"

Alamy Stock Photo Dinero en una cartera sobre fondo negro. Mano mostrando una cartera abierta con euros.

Para el presidente de Denaria, esta situación es crítica, ya que el acceso al efectivo no debería ser "únicamente un problema de negocio para determinadas empresas privadas, es un dato fundamental para el funcionamiento de la sociedad". Defiende que debe considerarse un servicio básico y colectivo, una advertencia que también ha lanzado el BCE sobre el dinero que deberías tener en casa para una emergencia.

En este sentido, Rupérez ha apuntado a la responsabilidad del Banco de España, que no solo produce el efectivo, sino que también debe "proyectar ese tipo de planteamientos". Ha insistido en la necesidad de que el sistema legal y parlamentario actúe para garantizar que la ciudadanía pueda acceder al dinero físico, impidiendo que la falta de cajeros provoque la imposibilidad de su uso.

¿Cuánto dinero recomiendan los expertos?

Ante la pregunta de cuánto dinero llevar encima, el propio Rupérez ha confirmado que sigue la recomendación y lleva "como 80, 90 euros". Ha recordado que, tras el apagón, la Unión Europea sugirió que cada miembro de una familia debería contar con unos 70 euros semanales. Otros economistas han debatido sobre cuánto dinero efectivo deberíamos guardar, calculando el equivalente a los gastos básicos de dos semanas.

El debate sobre el futuro del efectivo y la necesidad de garantizar su acceso continuará en una jornada que se celebrará en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, un evento que subraya la vigencia de esta conversación en la economía social de mercado actual.