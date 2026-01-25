La economía global se enfrenta a una creciente incertidumbre, un escenario analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, ha desgranado junto a Ángel Expósito las claves de la actualidad. Desde el imparable ascenso del oro como valor refugio hasta los problemas internos como el absentismo laboral, las infraestructuras o la crisis energética, se han puesto sobre la mesa los grandes desafíos económicos del momento.

El oro, un refugio en tiempos de crisis

El precio del oro ha vuelto a batir un nuevo récord, con una onza que ha llegado a los 5.000 dólares. En lo que va de año, su valor ha aumentado un 15%, una tendencia que se suma a la fuerte subida de más del 70% registrada el año pasado. Este comportamiento responde al miedo y la incertidumbre en los mercados, que empuja a los inversores a buscar seguridad en los metales preciosos, iniciando una nueva vida como activo principal.

Yolanda Gómez ha explicado el porqué de este fenómeno: "Hasta hace unos años el refugio era la deuda estadounidense. Ahora cada vez se fía menos gente, con lo cual, esto es un impulso más para convertir el oro en el valor refugio". El dinero es miedoso y, ante la inestabilidad, busca activos seguros, tal y como analiza este experto en inversión.

Oro, valor seguro

La crisis energética y la dependencia exterior

En materia energética, Europa ha pasado de depender del gas ruso a depender del gas estadounidense, que ya es el principal proveedor para el continente y para España. Gómez ha mostrado su preocupación por esta nueva dependencia: "A mí me da mucha pena decir que no te puedes fiar de Estados Unidos". Las continuas amenazas de Donald Trump y la falta de fiabilidad de algunos socios comerciales refuerzan la necesidad de buscar alternativas y una mayor diversificación.

Las declaraciones de Elon Musk, que sugiere que zonas despobladas de España y Sicilia podrían generar toda la electricidad de Europa, han avivado el debate. Aunque la apuesta por las energías renovables es clara, Yolanda Gómez ha advertido sobre los desafíos pendientes: "Nos falta la tecnología para almacenarlo". Además, ha señalado la oposición que podría generar en la "España vacía", una España que, por otro lado, esconde grandes reservas de riqueza, y la falta de redes de distribución adecuadas.

Los desafíos internos de la economía española

El absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales problemas del mercado laboral español, con un aumento de más del 50% desde la pandemia. La factura de esta situación asciende a 33.000 millones de euros anuales para la Seguridad Social, con un impacto total en la economía que algunos informes elevan a 130.000 millones. Ante esta "ineficiencia de gestión", la CEOE ha propuesto dejar de pagar las cotizaciones durante las bajas si el problema no se ataja.

La red de infraestructuras se cae a pedazos"

El reciente accidente ferroviario de Adamuz ha puesto el foco en el estado de las infraestructuras. El catedrático Luis Garicano ha sido contundente al afirmar que "la red de infraestructuras se cae a pedazos", una visión que comparte Yolanda Gómez. La experta ha señalado que, aunque la inversión ha aumentado ligeramente, sigue siendo insuficiente, ya que no llega al 3% del PIB, lejos del 5% que se invertía antes de la gran recesión. Además, ha criticado que los políticos prefieran gastos más visibles electoralmente que el necesario mantenimiento de las redes.

El acuerdo con Mercosur también genera tensiones y proyecta una imagen de división en la Unión Europea. Mientras la Comisión Europea impulsa el pacto, el campo protesta y líderes como Núñez Feijóo piden su paralización. Según Gómez, esta situación debilita a la Unión Europea, que parece incapaz de ponerse de acuerdo "ni siquiera entre las propias instituciones". La clave, apunta, está en aplicar cláusulas de salvaguarda eficaces que permitan al sector primario competir en igualdad de condiciones.