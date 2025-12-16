"Con estas deducciones que finalizan a final del año, el ahorro puede llegar a los 7.000 euros, más otros 600 euros, si estás dudando, es el momento de hacerlo"

En el programa 'La Linterna' de COPE, el equipo de Expósito, junto a la jefa de Economía, Marta Ruiz, han analizado las claves para aprovechar la recta final del año y exprimir al máximo las deducciones en la próxima declaración de la renta de 2025. Según los expertos, el ahorro medio que se puede conseguir se mueve entre los 1.000 y los 3.000 euros, una cifra considerable para quienes planifiquen sus finanzas antes del 31 de diciembre.

Las deducciones que terminan este año

Una de las deducciones más destacadas y que finaliza este año es la destinada a la compra de coches eléctricos. Tal como ha explicado Marta Ruiz, si se está valorando esta opción, "es el momento" de tomar la decisión. El ahorro puede alcanzar los 7.000 euros, combinando la deducción estatal, la autonómica y el plan MOVES, a los que se pueden sumar otros 600 euros adicionales por la instalación del punto de recarga. Es una de las oportunidades más significativas que se pueden encontrar antes de que acabe el año, como se detalla en esta guía sobre cómo mejorar la declaración de la renta.

Alamy Stock Photo Mujer sosteniendo un cable de carga híbrido en la sala de exposición de un concesionario de automóviles

Otra opción para reducir la factura fiscal son las donaciones, que cuentan con una deducción del 80% para los primeros 250 euros aportados. A partir de esa cantidad, el ahorro pasa a ser del 40%. Además, para aquellos que firmaron una hipoteca antes de 2013, se mantiene la posibilidad de amortizar hasta 9.040 euros para desgravarse el máximo permitido. Hay que tener en cuenta que existen numerosas deducciones autonómicas, por lo que es recomendable guardar todos los recibos.

Planes de pensiones: un clásico que aún compensa

Igual me compensa hacer ese pequeño esfuerzo, aportar 300 euros extra en diciembre" Aitor Fernández Experto fiscal

Aportar a los planes de pensiones sigue compensando, según los expertos. Para ilustrarlo, Aitor Fernández, experto fiscal de Taxdown, ha señalado que "si tengo capacidad económica en estos últimos días del año, si he aportado 1.200 porque he aportado 100 euros al mes, igual me compensa hacer ese pequeño esfuerzo, aportar 300 euros extra en diciembre, y poder aplicarme la reducción completa de 1.500 euros". Este pequeño gesto puede maximizar el beneficio fiscal, una ventaja que, aunque ha cambiado, sigue siendo interesante para muchos contribuyentes que buscan reducir su base imponible.

Canva Plan de pensiones

Finalmente, se han recordado otras dos deducciones relevantes. Por un lado, para los jubilados, es interesante la opción de rescatar planes de pensiones constituidos antes de 2006. Por otro lado, los propietarios que tengan alquileres de larga estancia pueden beneficiarse de desgravaciones de hasta el 60%, una medida que incentiva este tipo de arrendamientos.