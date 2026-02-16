Antonio, agricultor de Badajoz: "Lo de Mercosur es como lo de Marruecos, cláusulas espejo; pedimos que las medidas que toman con nosotros las tomen con terceros"

El sector primario ha vuelto a alzar la voz para denunciar una situación que consideran límite. En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Alberto Herrera ha abierto los micrófonos de su sección 'La Hora de los Fósforos' a agricultores, ganaderos y pescadores para que expongan sus preocupaciones y reivindicaciones. El testimonio de Antonio, un agricultor de Tierra de Barros (Badajoz), ha servido como epicentro de una queja generalizada: la necesidad de aplicar 'cláusulas espejo' a los productos que llegan de terceros países.

Antonio, que cultiva viña y olivar en la provincia de Badajoz, resume el sentir de muchos de sus compañeros. La principal reivindicación, según ha explicado, es tan simple como justa: que las normativas y exigencias que se imponen a los productores europeos se apliquen también a los productos importados. "Nosotros solo pedimos que las medidas que se tomen contra nosotros, que las tomen con terceros países que entren sus productos aquí en España o en la Unión Europea", ha declarado.

Una reivindicación histórica

Esta lucha no es nueva. "Nuestras reivindicaciones llevan siglos", ha lamentado Antonio, señalando que acuerdos como el de Mercosur se suman a una larga lista de agravios, como los que ya existen con Marruecos o Túnez. Ha añadido que, aunque sobre el papel algunos de sus productos como la uva o la aceituna parecen beneficiados, la realidad es que "al final somos todos perjudicados y estamos todos en el mismo carro". Además, ha apuntado a problemas endémicos sin resolver, como el proyecto de regadío en su comarca, que "empezó mal en sus orígenes" y sigue estancado.

La 'muerte' de las zonas rurales

La situación descrita por los profesionales del campo está teniendo una consecuencia directa y dramática: el vaciamiento de las zonas rurales. El caso de José Luis, ganadero de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), es un claro exponente. "En mi pueblo éramos 16 ganaderos, había vacuno, había cabra y oveja manchega. En la actualidad, a día de hoy, solamente quedo yo", ha contado.

José Luis ha señalado directamente a la "burocracia" y a la clase política como grandes culpables de esta asfixia. Critica que, aunque las intenciones parezcan buenas, las herramientas digitales no funcionan y complican aún más su labor. Sobre los políticos, su veredicto es claro: "Tienen muy buenas palabras a la hora de hablar, como buenos políticos, pero [...] es mucho hablar, mucho hablar, pero luego nada".

Competencia desleal y soberanía alimentaria

Julián, viticultor e ingeniero agrónomo en La Mancha, ha puesto sobre la mesa un ejemplo concreto de esta competencia desleal. Tras pasarse a la agricultura ecológica, se encuentra con que su vino no puede competir con el de Argentina, donde "siguen usando un producto que nos quitaron a nosotros en el 2003, que era un producto cancerígeno a base de arsénico". La pregunta, para él, es evidente: "¿Quién va a controlar eso?".

Alamy Stock Photo Agricultor cereal, imagen de archivo

En esta misma línea, Eugenio, otro de los agricultores, ha introducido un concepto clave: la soberanía alimentaria. Ha advertido del grave peligro que supone para una nación o para Europa el desmantelamiento de su agricultura y la dependencia de terceros para algo tan básico como la comida. "Pasó con las mascarillas, y estamos jugando con las cosas de comer", ha recordado, calificando la situación como "un suicidio".

Desde el sector de la apicultura, Isaac, un joven del norte de Cáceres, ha corroborado la imposibilidad de competir con países como Argentina, donde el sueldo medio, el precio del gasoil y el nivel de vida son mucho más bajos. "Es imposible competir", ha sentenciado, mostrando su preocupación por la falta de relevo generacional para sus dos hijos pequeños.

El último eslabón de esta cadena de quejas lo ha aportado Isabel, hija y mujer de agricultores, y ahora madre de ellos. Ha expuesto la cruda realidad de los precios: sus hijos venden sus productos de máxima calidad a "80 céntimos" para que luego el consumidor los pague a "2 o 3 euros". Con esos márgenes, ha afirmado con rotundidad, "no te dan ni para ir a comprar, ni para pagar todos los gastos que eso tiene. El campo es es la muerte".