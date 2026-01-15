"El diagnóstico definitivo y su tratamiento era imposible": la NASA lanza la primera misión de rescate médico que se realiza en la historia de la Estación Espacial Internacional

Ya están en tierra los cuatro astronautas de la misión Crew-11 que han tenido que adelantar su regreso por la enfermedad de uno de ellos. El amerizaje ha sido un éxito y, tras un primer reconocimiento, la NASA ha informado de que el tripulante afectado se encuentra estable dentro de un hospital. Se trata de una situación excepcional, como ha explicado el divulgador científico Jorge Alcalde en el programa 'La Linterna' con Expósito.

Un rescate médico histórico

Esta es la primera misión de rescate médico que se realiza en la historia de la Estación Espacial Internacional (ISS). Según ha relatado Alcalde, sí existen precedentes, como el de 1985, cuando "una nave Sayut de de la Unión Soviética, que tuvo que regresar también a tierra (...) antes de tiempo, porque uno de los cosmonautas había tenido una infección urinaria". Sin embargo, es la primera vez que una emergencia de este calibre obliga a evacuar a parte de la tripulación del gran laboratorio orbital.

El diagnóstico definitivo no era posible en la distancia"

La decisión de la NASA se tomó después de que los equipos médicos concluyeran que el problema médico del astronauta era "grave". El motivo principal para el regreso, que se completó en aproximadamente una semana y media, fue la imposibilidad de tratarle a bordo. Como ha subrayado Alcalde, "el diagnóstico definitivo no era posible en la distancia", lo que obligó a activar este rescate médico inédito.

EFE Una foto proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra el aterrizaje de la nave espacial SpaceX Crew Dragon Endeavour con los astronautas de la NASA Zena Cardman, Mike Fincke, la astronauta de JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov a bordo en el Océano Pacífico frente a la costa de Long Beach, California.

Monitorización médica a 400 km de altura

Aunque la ISS está equipada para atender emergencias, este caso ha superado sus capacidades. Desde el control en tierra se pueden "monitorizar muchas variables de la salud de un astronauta a 400 kilómetros de distancia", incluyendo análisis de sangre o constantes vitales. El hecho de que no se pudiera identificar la dolencia sugiere que no se trata de una patología común. "La telemedicina puede hacer ya diagnósticos a distancia con mucha facilidad", ha apuntado el experto, lo que añade misterio a la naturaleza de la enfermedad.

La ciencia en el espacio continúa

La ISS, que lleva décadas con tripulación permanente, es un centro clave para la ciencia en el espacio. En su ambiente de microgravedad se realizan experimentos con moléculas, plantas o animales. Con la marcha de estos cuatro astronautas, solo quedan tres a bordo. Este imprevisto causará "un pequeño retraso en el calendario de investigaciones", ya que la siguiente tripulación, la Crew-12, tenía previsto su relevo para el 15 de febrero.

EFE Una foto proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra a los equipos de apoyo a bordo de la nave de recuperación de SpaceX SHANNON trabajando alrededor de la nave espacial SpaceX Dragon Endeavour poco después de que aterrizara con los astronautas de la NASA Zena Cardman, Mike Fincke, el astronauta de JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov a bordo en el Océano Pacífico frente a la costa de Long Beach, California.

Este suceso, aunque es un contratiempo, también se presenta como una oportunidad de estudio. Conocer cómo ha evolucionado la enfermedad en un entorno de ingravidez es un campo de gran interés, ya que se sabe que "el cuerpo humano reacciona de maneras muy diferentes en microgravedad". Cualquier conocimiento adquirido sobre esta patología será básico para los siguientes pasos que va a dar la humanidad en la exploración espacial, como las misiones de larga duración.