"Yolanda Díaz, que lo que VOX quiere es comerse a los comunistas como tú, que el alimento eres tú"

El programa La Linterna de COPE, dirigido por Ángel Expósito, ha sido el escenario de un nuevo 'Zas, en toda la boca' por parte del colaborador Julio César Herrero. En esta ocasión, la destinataria de su análisis ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien Herrero ha querido responder tras sus últimas declaraciones sobre la estrategia política del Partido Popular y Vox.

Las polémicas declaraciones de la vicepresidenta

La controversia se ha iniciado a raíz de unas declaraciones de Yolanda Díaz durante una intervención en la escuela de gobierno de Harvard, en Boston. La vicepresidenta ha asegurado que "la estrategia que está teniendo el Partido Popular, como digo siempre, no es otra más que alimentar a VOX". Para Díaz, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe "repensar su estrategia", ya que, según ella, "hoy Feijóo es un alimento, un nutriente fundamental de VOX".

Europa Press La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Herrero le recuerda a Díaz el crecimiento de Vox

Frente a esta afirmación, Julio César Herrero ha reaccionado con dureza. El colaborador ha recordado irónicamente los tiempos en los que se acusaba a Mariano Rajoy de ser una "máquina de independentistas", para luego comparar esa situación con el auge de la "derecha populista" durante el actual Gobierno de coalición. "¿A ver si tú y Pedro vais a ser una máquina de ultraderechistas o lo que sea?", ha espetado Herrero. Un crecimiento que se ha visto reflejado en varias comunidades.

Acto seguido, el analista ha pronunciado la frase central de su crítica, dirigiéndose directamente a la vicepresidenta: "Vamos a ver, Yolanda, que lo que VOX quiere comerse es a los comunistas como tú, que el alimento eres tú". Con estas palabras, Herrero ha querido desmontar el argumento de Díaz, señalando que el verdadero objetivo de Vox no es el PP, sino el espacio político que ella representa.

Europa Press El presidente de VOX, Santiago Abascal

El análisis de los resultados electorales

El colaborador de 'La Linterna' ha finalizado su intervención con una referencia a los recientes resultados electorales en Aragón, donde la formación de Yolanda Díaz estuvo cerca de la desaparición. "¿Quedarse a una diputada de desaparecer de Aragón y aconsejarle a quien ha ganado 26 diputados y las elecciones que tiene que cambiar de estrategia, eso lo aprendiste en Harvard?", ha cuestionado Herrero. El resultado ha dejado al PP en una situación de dependencia de Vox, una estrategia que el partido de Abascal ha mantenido en otras regiones. Por todo ello, Herrero ha concluido que Yolanda Díaz "se lleva un 'Zas, en toda la boca'".