Alejandro Sanz sobre la Super Bowl y más temas virales en el 'Maneras de Vivir' con María José Navarro

La actualidad más viral de la jornada ha sido analizada en la sección 'Maneras de Vivir' del programa 'Herrera en COPE', con Jorge Bustos y María José Navarro. Los temas más comentados en redes sociales han incluido un llamativo mensaje de Alejandro Sanz, una curiosa comparación de la portavoz socialista Montse Mínguez y las teorías de Javier Cárdenas sobre el programa Pasapalabra.

Alejandro Sanz y el reguetón

El cantante Alejandro Sanz ha generado un gran revuelo con una publicación en su perfil de Instagram, donde se desmarca de la Super Bowl. "En 3 días vuelo para Colombia a cantar. Yo no entiendo de Super Bowl, ustedes saben más que yo, así que me voy para Sudamérica [...]. Seguimos a lo nuestro y así no nos equivocamos", ha escrito el artista, justo antes de una importante gira por Latinoamérica.

Desde el programa, Jorge Bustos ha apuntado que el mensaje podría ser "una manera de no pasar inadvertido", coincidiendo con el éxito de Bad Bunny, que "ha vendido todo" para sus conciertos en Argentina. María José Navarro ha recordado que no es la primera vez que Sanz se acerca a los ritmos urbanos, mencionando su colaboración de reguetón con Shakira y cómo hace unos días "expresabas tu admiración, te ponías prácticamente de rodillas ante el puertorriqueño".

PA / Cordon Press Actuación de Bad Bunny en la SuperBowl 2026

Los 'gremlins' del PSOE

Por su parte, la portavoz socialistaMontse Mínguez ha protagonizado otro de los momentos virales con una entrada en sus redes sociales donde compara a Vox con los gremlins. Según Mínguez, "VOX crece con el Partido Popular. Y VOX se multiplica con Feijóo. Porque Feijóo les ha dado de comer, les ha mojado y se han engordado los 'gremlins'".

La portavoz ha añadido una advertencia final basada en la conocida película: "Y hay una norma clara, y es que a partir de las 12, ni darles de comer ni dejar que se bañen". La referencia ha sido comentada en el espacio radiofónico, donde Navarro ha señalado con humor que "se nos ha ido un poco la mano".

El comunicador Javier Cárdenas también se ha hecho viral por una teoría sobre el concurso 'Pasapalabra'. Cárdenas ha sugerido que el programa podría estar influenciado por el Gobierno.

Cárdenas basa su teoría en que una reciente ganadora del bote acertara "el nombre de un ganador de la NFL que no conocíamos ninguno" y, sobre todo, en su reacción tras ganar.

Finalmente, la sección también ha repasado la tensa relación entre José Manuel García-Margallo y Esperanza Aguirre, evidenciada en un encontronazo en el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, donde Aguirre llegó a calificar a Margallo de "socialdemócrata".