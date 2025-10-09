Rubén del Campo, portavoz de la AEMET: "La DANA Alice puede dejar inundaciones y crecidas de cauces, aunque estos bajen secos"

La DANA Alice ha puesto en jaque al levante español, obligando a activar la alerta roja en puntos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Ante una previsión que empeora, el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha detallado la última hora en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE con Ángel Expósito, donde ha advertido de una "situación muy complicada".

El viernes, día clave con peligro extraordinario

La jornada más difícil será la de este viernes, con especial incidencia en el sur de Alicante y el este de Murcia, donde los avisos de nivel rojo anticipan un "peligro extraordinario". Del Campo ha explicado que las lluvias torrenciales "pueden dejar mucha cantidad de precipitación en poco tiempo", lo que podría provocar inundaciones y crecidas de ramblas que se repetirían con "más virulencia" que las ya vistas.

La seriedad del pronóstico ya ha provocado la suspensión de clases y actividades en varias localidades. La situación ha afectado a múltiples ámbitos, hasta el punto de que la Selección Española ha aplazado su viaje a Elche previsto para este viernes.

El temporal continúa durante el fin de semana

El portavoz de la AEMET ha recomendado no bajar la guardia el sábado, ya que, aunque con menor intensidad, las lluvias se desplazarán hacia el norte. "Tampoco va a ser una jornada para bajar la guardia ni mucho menos", ha señalado. Las zonas de riesgo seguirán bajo vigilancia, afectando a la provincia de Valencia, Castellón y el sur de Tarragona. También se prevén chubascos intensos en Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera.

Máxima precaución y evitar desplazamientos

Entre las principales recomendaciones, Del Campo ha insistido en seguir las indicaciones de Protección Civil. Es fundamental evitar las zonas de ramblas y cauces de ríos, ya que "pueden aumentar su caudal rápidamente en poco tiempo", y "tratar de evitar los desplazamientos en la medida de lo posible" en las zonas con aviso de nivel rojo.