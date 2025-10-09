Suspendidas las actividades deportivas, extraescolares o de clubes de mayores en Cartagena ante las fuertes lluvias: "Mañana no habrá clases"

Cartagena suspende este jueves las actividades extraescolares, culturales, deportivas y de clubes de mayores. La intención es evitar la mayor parte de desplazamientos innecesarios y garantizar la protección de sus ciudadanos y especialmente de los más sensibles.

Este viernes no será lectivo en todos los centros educativos: guarderías, colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades. No habrá clases. Pero el municipio tiene activado ya el aviso naranja por fuertes lluvias y de ahí que se haya anunciado que no habrá entrenamientos deportivos ni actividades culturales.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha informado sobre esta decisión en la reunión que se está desarrollando desde las 15.00 horas con responsables de todas las áreas del Ayuntamiento en el Parque de Seguridad. En ella intervienen también Bomberos, Protección Civil y Policía Local.

Cartagena tiene activo este jueves y sábado un aviso naranja por lluvia. Y este viernes el aviso por precipitaciones es rojo, de riesgo extremo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsión de hasta 60 litros acumulados en una hora y 180 litros en doce horas.

Ayuntamiento de Cartagena Reunión para pactar el dispositivo de seguridad ante el aviso rojo

No es la única entidad que ya ah anunciado una suspensión de actividad que se está produciendo en toda la Región y no solo en el ámbito educativo.