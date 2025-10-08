Roberto Cabero, experto en energía: "No es imposible un nuevo apagón, pero estamos pagando todos para que no suceda y se puede ver en la factura del gas"

La advertencia de Red Eléctrica sobre variaciones bruscas de tensión ha vuelto a encender las alarmas sobre la estabilidad del sistema eléctrico español. El asunto ha sido analizado en la tertulia de 'La Linterna' de COPE, donde Ángel Expósito, junto a los analistas Alberto Pérez y Nicolás Redondo, ha consultado al experto en energía Roberto Cabero sobre el riesgo real de que se repita un incidente.

¿Puede haber un nuevo apagón?

"No es imposible, pero es poco probable si se aplican las medidas que Red Eléctrica está pidiendo", ha afirmado Cabero. El experto ha explicado que el apagón anterior fue "consecuencia de una serie de fallos encadenados", y ahora Red Eléctrica está revisando los protocolos para evitar un colapso similar que pudo "haber arrastrado a toda Europa".

Estos cambios bruscos de tensión ocurren cuando la "presión" de la electricidad varía rápidamente, provocando que los equipos se desconecten por seguridad. Según Cabero, esto puede deberse a cambios súbitos en la generación, "por ejemplo, una nube cubre una gran parte de un parque solar, o se desconecta una línea importante", desequilibrando la red.

Las causas y el cierre de nucleares

Para los expertos del sector, las causas del incidente de abril están claras: "una programación insuficiente de generación síncrona (nuclear, gas, ciclo combinado e hidráulica) junto con una debilidad coyuntural de la red de transporte". Esta combinación, ha detallado Cabero, "generó un colapso de sobretensión" cuando las renovables se desconectaron sin el respaldo necesario.

Central de Almaraz. Foto de Foro Nuclear.

Ante la pregunta sobre si es lógico acometer el cierre de las centrales nucleares en este contexto, la opinión de Cabero es contundente. "Las nucleares son complementarias con las renovables, y las nucleares no debemos de cerrarlas, al contrario, deberíamos de abrir más", ha sentenciado, poniendo como ejemplo el caso de Francia.

El coste que ya pagamos en la factura

Finalmente, Cabero ha subrayado que evitar otro gran apagón tiene un coste que ya se refleja en los recibos. "No es imposible un nuevo apagón, pero estamos pagando todos para que no suceda", ha señalado, y ha añadido que se puede ver en la factura del gas. En concreto, los servicios de ajuste para dar estabilidad al sistema "los estamos pagando todos" y han supuesto un incremento de "entre 5 y 6 euros más a cada consumidor" en la última factura.

Vista del mercado de Guinardo (Barcelona) durante el apagón

El incidente también ha tenido repercusiones a nivel continental. "Europa ha exigido salvaguarda", ha confirmado el experto, y ahora los sistemas de protección "están más alerta". Además, Portugal, que también se vio afectado, está implementando sus propias medidas para no ser arrastrado en caso de un nuevo fallo en el sistema español.