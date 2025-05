El papel de Marruecos en el gran apagón que el Gobierno de Sánchez quiere ocultarte

Este jueves, José Antonio Zarzalejos pone el foco en el apagón y es que, más de un mes después, seguimos sin conocer sus causas. ¿Por qué? ¿Qué intereses existen para que se demore el conocimiento del origen de la caída a cero del sistema eléctrico español?

"Hay muchos intereses en juego. En primer lugar: en función de cual haya sido su causa, se determinarán quién deberá resarcirse los daños causados por la falta de suministro durante diez horas. El impacto en el PIB de ese desastre se calcula entre 0,1% y 0,2% anual. Estamos hablando de entre dos mil y tres mil millones de euros.

¿Qué instancia se hace cargo de los daños? Las más afectadas fueron las pymes y se perdieron millones de jornadas de trabajo. Segundo interés en juego: el político.

Si se llegase a la conclusión técnica de que REE administró mal el mix energético desequilibrando las fuentes energéticas más volátiles con las más estables, la responsabilidad de REE alcanzaría al Gobierno que es el que establece los criterios de la política energética.

FECAVEM semáforos

De momento, parecen descartadas las hipótesis exculpatorias y conspiranoicas: no hubo ciberataque, no hubo “chantaje nuclear”, no hubo desconexión francesa y tampoco fue la consecuencia de un simulacro o sabotaje interno, tesis lanzada hace unos días por el diario británico The Telegraph".

el gobierno sigue culpando a las eléctricas

"A tal punto las responsabiliza que ha ordenado el registro de las instalaciones por el CNI de Iberdrola, Narturgy y Repsol que están reclamando participar en la investigación de las causas del suceso.

Los funcionarios, al parecer, se llevaron varias gigas de supuesta información sobre el apagón. Sánchez les echó encima la culpa del desastre, se refirió a sus gestores como los ‘ultrarricos’ y afirmó que la energía nuclear era parte del problema y no de la solución.

Demagogia marca de la casa. Ninguna de las acusaciones del presidente ha sido corroborada, sino todo lo contrario. La energía nuclear emerge preventivamente en países que la rechazaron: en Dinamarca y en Alemania, por ejemplo.

El apagón ha dejado sin luz a toda la península Ibérica

Por otra parte, el Gobierno esconde, o no destaca como se merece, la ayuda de Marruecos y de Francia sin cuya colaboración ese pasmo de eficiencia que es REE española, según la muy bien pagada y no dimitida presidenta de la empresa pública, la exministra socialista Beatriz Corredor, el suministro hubiese tardado significativamente más tiempo en recuperarse".

nadie asume responsabilidades

"El Gobierno sigue cebando el consejo de administración de REE con vocales de estricta obediencia. Ayer ha propuesto a la junta general de la empresa que se celebrará telemáticamente el 30 de junio el nombramiento de la exministra de Exteriores de Sánchez, Arancha González Laya, y a su más próxima asesora en materia energética, la economista Natalia Fabra, que ha salido del consejo de Enagas para que lo ocupe la republicana Elena Massot.

Y como eran pocos los independentistas en empresas públicas con participación estatal, será consejero de REE Albert Castellanos, miembro de ERC, secretario de Empresa y Competitividad en el Gobierno de Pere Aragonés. Como se puede comprobar, a los dos meses del apagón, el 30 de junio, en REE habrá más amigos y socios del Gobierno.

El peor apagón, por eso, es el de la decencia en las instancias gubernamentales. Que se traduce en la colonización extractiva de las instituciones y sociedades públicas. No se tapan ni un poquito".