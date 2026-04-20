La 'inesperada' mirada sobre la inmigración africana que llega a España: "La educación no es para quedarse, es para salir"

En el marco de la visita de Expósito a Guinea Ecuatorial, y justo un día antes de la llegada del Papa León XIV en su viaje por África, el padre Luis Javier Valenzuela, un misionero salesiano con 40 años de experiencia en Malabo, ofrece una perspectiva inesperada sobre la inmigración africana.

Contrario a la creencia popular, Valenzuela afirma en una fascinante conversación en La Linterna que la formación no siempre es la solución para que los jóvenes permanezcan en su tierra: "La educación es para salir".

La educación es para salir" Luis Javier Valenzuela Misionero

El misionero explica que quienes tienen la oportunidad de formarse y demuestran ser "listos" o tener "posibilidades" ven en España su próximo destino. "El que aprueba, el que tiene posibilidad, pues va para allá", comenta.

Rubén Corral El padre Luis Javier Palenzuela conversa con Expósito en Malabo

Relata el caso de un padre que, tras construir un colegio, vio cómo sus propios hijos, que debían ser los futuros profesores, emigraron a Ciudad Real en España.

Una vida dedicada a la enseñanza

Desde la parroquia de El Angema, en el barrio de Elá Nguema en Malabo, los salesianos llevan a cabo una extensa labor educativa. Su programa abarca preescolar, primaria, secundaria y bachillerato por las mañanas.

Por las tardes, se dedican a la formación profesional en ramas como "informática, educación infantil y administración", según detalla el propio Valenzuela.

A pesar de la dedicación y el esfuerzo, la realidad es que muchos de sus alumnos sueñan con marcharse.

Una de las peticiones más comunes que reciben los salesianos es ayuda económica para el viaje. "Una de las cosas que piden nuestros alumnos es que le paguemos el billete", confiesa el padre, quien añade que "no podemos ayudar a todo el mundo". Una vez en su destino, "ya encuentran" la manera de salir adelante.

La esperada visita del Papa

La inminente visita del Papa a Guinea Ecuatorial es un acontecimiento de gran relevancia para la comunidad católica local.

El padre Valenzuela asegura que este gesto significa "que la Iglesia cuenta con la gente de aquí".

De hecho, el recuerdo de la visita de Juan Pablo II en febrero de 1982 sigue muy presente, un evento que califica de "excepcional" y que provocó un auténtico "boom" del cristianismo en el país.

La vitalidad de la fe se refleja en la parroquia de El Angema, que celebra cinco misas cada domingo.

Rubén Corral Expósito posa en las calles de Malabo, en Guinea Ecuatorial

40 años en Guinea

A nivel personal, el padre Luis Javier Valenzuela atribuye su permanencia de cuatro décadas en el país a su buena salud: "Porque no me he enfermado".

Solo una vez tuvo que regresar a España durante dos meses por un accidente.

Originario de Valladolid, el misionero afirma sentirse ya parte de Guinea, donde trabaja "con ganas" junto a la gente local.