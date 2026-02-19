Amber Glenn se queda sin palabras por la sorpresa que recibió de Madonna en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Ve a buscar ese oro"

Amber Glenn debía a esta hora estar acariciando un oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero algo se torció...

Y mira que iba estupendamente a por ello. Justo después de su ejercicio en el programa individual, había recibido un mensaje muy especial. La coreo de Amber usó de fondo una canción de Madonna, su gran ídolo que, con su envío, le daba también el permiso para usarla y no cobrarle derechos de autor, problema que han tenido otros participantes. Así que, justo después de haber bordado su intervención, le hicieron un aparte, y a través de su móvil recibió esto...

“Amber Gleen, acabo de verte patinar con mi canción Like a Prayer y tengo que decirte que me quedé impresionada por eso. Eres una patinadora increíble. Tan fuerte, tan hermosa, tan valiente. No puedo imaginar que no vayas a ganar, así que solo quiero decirte buena suerte, ve a buscar ese oro"

Y llegó el programa corto del martes y a Amber se le olvidó hacer una de las piruetas triples obligadas y ha quedado, de momento, en el puesto número 13.

Y dirán Vds que qué gracia tiene la cosa. Primero, que es muy difícil ser la número 13 en algo en el mundo, muy complicado y que a veces subestimamos el esfuerzo. Y dos, que las empresas individuales te dejan vendido. Porque por mucho que te motiven, ahí estás solo.

EFE Amber Gleen

Amber Gleen es oro ya por equipos. Y ha comenzado a bromear sobre su fallo. Y sólo tiene 26 años. Todo eso es una nueva oportunidad.