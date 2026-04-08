Carlos Herrera te cuenta las claves del juicio por el 'caso Mascarillas'

Carlos Herrera ha dedicado parte de su monólogo en 'Herrera en COPE' a realizar, en sus palabras, una radiografía o resonancia magnética al sanchismo a través del caso mascarillas. Para el comunicador, las revelaciones que se están conociendo son el escaparate de las vergüenzas del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha afeado su falta de pudor.

El análisis ha comenzado con la declaración de Joseba García, hermano de Koldo, quien admitió haber ido a recibir sobres con dinero a la sede del PSOE en la calle Ferraz en al menos dos ocasiones. Herrera ha destacado que Joseba, "que no era nadie en el PSOE", acabó colocado en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, al igual que su hermano y otros familiares.

La testigo que cobraba sin trabajar

Posteriormente, el comunicador se ha centrado en la figura de Jéssica, quien apareció "vestida de viuda" para declarar. Según ha explicado Herrera, la testigo negó ser prostituta y afirmó ser dentista colegiada, pero confirmó que la trama le pagó un piso de lujo en Madrid y la colocó en dos empresas públicas, Ineco y Traxatech, sin que tuviera que trabajar.

Herrera ha recogido las propias palabras de la testigo para ilustrar su desconocimiento sobre su situación laboral: "Yo realmente no tenía ni idea de nada, o sea, es más, yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública". La mujer ha admitido que se limitaba a cobrar a la espera de instrucciones: "Yo cobraba y estaba a la espera de que el señor Joseba, o en su caso, señor Koldo, me dijeran qué era lo que tenía que hacer".

El surrealista 'momento gato'

Uno de los momentos más llamativos para Herrera ha sido la justificación de Jéssica sobre por qué la trama le pagaba el piso, lo que el periodista ha bautizado como el momento gato. La testigo explicó que, por culpa de uno de los implicados, tuvo que adoptar un felino y que eso complicaba enormemente encontrar un alquiler en Madrid.

"Todo es como están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso, y además, por él también adopté un gato, y evidentemente, pues si ya es difícil encontrar piso, imagínate, con un animal", ha relatado Jessica en su declaración. Según su testimonio, le aseguraron que no debía preocuparse: "Él me dijo en todo momento que no me preocupara, porque mientras yo estuviese estudiando la carrera, me podía seguir quedando en la casa".

EFE Jessica Rodríguez (izda), expareja del exministro José Luis Ábalos, sale del Tribunal Supremo donde ha comenzado el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas

Finalmente, Carlos Herrera ha concluido su análisis mencionando que este martes declara otra amiga de Ábalos, Claudia Montes, mostrando expectación por si "sale alguna otra mascota por ahí". El comunicador ha dejado en el aire la pregunta de cuántas "fotos" más como esta le quedan por delante al sanchismo.