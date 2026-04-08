Las ciberestafas se disparan y ya suponen cuatro de cada diez incidentes de seguridad en España

El espacio del Sector Bancario en 'Herrera en COPE' ha puesto el foco esta semana en la ciberseguridad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el 40% de los incidentes de seguridad registrados durante el último año se correspondieron con ciberestafas, una cifra que pone de manifiesto la creciente amenaza del fraude online.

Claves para protegerse del fraude

Ante este escenario, el sector bancario insiste en la importancia de la prevención y la cautela por parte de los usuarios. La principal recomendación es recordar que ninguna entidad bancaria solicitará jamás las claves personales o contraseñas a través de teléfono, SMS o correo electrónico. Se trata de una regla de oro para evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes.

Además, se hace un llamamiento a la desconfianza frente a comunicaciones inesperadas. Es fundamental no hacer clic en enlaces sospechosos que lleguen al móvil o al ordenador, ya que suelen ser la puerta de entrada para el robo de información sensible. Como se ha recordado en el espacio radiofónico, la actitud debe ser la misma que en el mundo físico: "En lo digital, preocúpate igual".

Formación, la mejor herramienta

Para aquellos que deseen profundizar en cómo protegerse, el sector bancario promueve la plataforma 'Aula Financiera Digital'. A través del sitio web aulafinancieradigital.es, los usuarios pueden acceder a más consejos y recursos de ciberseguridad para operar en internet de forma segura, reforzando la idea de que la formación es clave.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del sector con la seguridad de sus clientes, bajo el lema "El sector bancario, contigo".