Maryam Eftekhariam, iraní en España: "El mayor temor es que la guerra se acabe y el gobierno siga"

En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, la profesora iraní residente en España, Maryam Eftekhariam, ha ofrecido un sobrecogedor testimonio que contrasta con la visión occidental del conflicto. Ante el alto el fuego de 15 días entre Estados Unidos, Israel e Irán, Eftekhariam ha asegurado que el mayor temor de la población no es la guerra, sino que esta termine y el régimen de los ayatolás permanezca en el poder.

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El miedo a que la guerra acabe

La situación en el país es "horrorosa", según le trasladó una amiga desde Teherán en una de las pocas comunicaciones que ha logrado establecer. El pánico principal, ha explicado Eftekhariam, no reside en los bombardeos, sino en la posibilidad de un pacto que perpetúe al Gobierno actual. "El miedo más importante y lo que de verdad les asusta es que la guerra se acabe y el gobierno siga, o que haya un cambio dentro de este régimen", ha confesado. Por ello, una parte de la población da "por validado el dolor de la guerra si sirve para derrocar el régimen".

Rouzbeh Fouladi Un niño iraní sostiene una bandera iraní cerca de los misiles de fabricación iraní en la plaza Azadi (libertad) de Teherán, mientras la gente se reúne para conmemorar el 45 aniversario de la revolución islámica en Teherán.

Establecer contacto con Irán es una odisea. No hay Internet y las comunicaciones están cortadas desde el inicio de la guerra. Eftekhariam ha relatado que su amiga tuvo que pagar el equivalente a 300 euros para conectarse "solamente unos minutos a través de un VPN". Irónicamente, ha denunciado que detrás de la venta de estas conexiones cifradas se encuentran "los hijos de los [miembros del] gobierno en Canadá o Estados Unidos", que han creado compañías para venderlas a precios desorbitados.

Un rescate exterior como única esperanza

Eftekhariam ha afirmado que su sentir es el de la "mayoría absoluta de los iraníes" y ha justificado la necesidad de una intervención militar exterior, un "rescate internacional", porque la población civil no puede defenderse. "Con las manos vacías no se puede luchar, no se puede ir a la guerra", ha sentenciado. Ha recordado el levantamiento de enero, donde, según sus cifras, el régimen "mató a más de 97.000 personas en una semana", una masacre silenciada ante la que "nadie habló de la ley internacional".

Aaron Schwartz - Pool via CNP El presidente Donald J. Trump se dirige a los periodistas durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca en Washington.06/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

La brutalidad del régimen, según ha contado, ha llegado al punto de ejecutar a más de 657 personas desde enero, "muchos de ellos menores de edad a partir de 14 años", mientras "en las Naciones Unidas, comunidad internacional, nadie abre la boca y no dicen nada". Por eso, ha insistido en que muchos ciudadanos desean una invasión de los marines estadounidenses "para acabar con ellos de una vez", ya que es la única salida que vislumbran.

Escepticismo ante la tregua de Trump

La tregua de 15 días anunciada por Donald Trump no genera tranquilidad, sino todo lo contrario. "Tengo más miedo cuando Trump dice que, bueno, ya tenemos buena relación, ya vamos a negociar, [...] porque cuando amenaza, normalmente, no llega a este punto", ha explicado Eftekhariam. Considera que es un "juego" para "bajar el precio del petróleo", pero que después de que pasen los barcos por el estrecho de Ormuz, "habrá otra excusa para los ataques". Su propio hermano acaba de llegar a España tras un viaje de 60 horas por tierra huyendo del país.