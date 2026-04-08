Paco González da el nombre del único relevo que ve factible para el banquillo del Real Madrid: "Para mí, es el único fichable"

El debate sobre los posibles entrenadores que podrían ocupar el banquillo del Real Madrid en el futuro ha vuelto a la primera línea en 'El Partidazo de COPE'. Durante el programa dirigido por Juanma Castaño, el periodista Paco González ha lanzado su particular 'pedrada', como él mismo la ha calificado, señalando a un candidato inesperado y descartando a uno de los nombres que ha sonado con fuerza.

La crítica a Mikel Arteta

El primer nombre en ser analizado ha sido el de Mikel Arteta, actual técnico del Arsenal. Sobre él, se ha recordado en la tertulia que "lleva 7 años en el mismo equipo, sin ganar nada" y, además, "cada año con 5 o 6 refuerzos de mucha pasta". Un tertuliano ha apuntado que una situación así en un club como el madrileño sería impensable: "Aquí podría estar 7 días".

Se ha destacado que el perfil de Arteta es el de un técnico "moderno" e "intervencionista", comparándolo con el de Xabi Alonso. Sin embargo, se ha subrayado la importancia de respetar las decisiones de un entrenador de estas características. "Si no te gusta la alineación que hace el entrenador y eres el que manda, te la tienes que tragar", se ha sentenciado durante el programa.

Pochettino, el 'único fichable'

Tras el descarte de Arteta, Paco González ha llegado a una conclusión sorprendente junto a otro colaborador. "Hemos llegado a la conclusión de que el único fichable es Pochettino", ha afirmado. La justificación de González se basa en una particular visión de su futuro inmediato: "Como Estados Unidos lo echará pronto del mundial, supongo, entonces, podrá preparar".

La idea ha generado un debate sobre la idoneidad de fichar a un seleccionador justo antes de un Mundial, aunque se ha recordado que "sí lo han hecho" en otras ocasiones. La conversación ha derivado en un tono humorístico al mencionar las posibles implicaciones con Donald Trump, con bromas sobre si el expresidente de EEUU es consciente de que su selección juega el torneo y la que "se monta cuando Trump va a un evento multitudinario".