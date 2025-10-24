Marcelo sufrió bullying y abusos sexuales de niño, pero llegó al Ejército y una herida le cambió la vida: "El lado bueno es que abajo no puedo caer"

La vida de Marcelo Moreno es la de un campeón de la vida que ha sido contada en el programa 'La Linterna' por Ángel Expósito y Carolina Miravalles. Su historia es la de un miembro del equipo de operaciones especiales del Ejército de Tierra que, tras sufrir una sepsis brutal, se ha proclamado campeón de España de boxeo adaptado. Un relato de superación que comienza mucho antes de su grave infección.

Una infancia marcada por el acoso

Los problemas para Marcelo comenzaron en su niñez, cuando tuvo que enfrentarse al acoso sexual en su círculo más cercano y, poco después, al bullying por parte de sus compañeros de colegio. Un acoso escolar ante el que los expertos siempre recomiendan el apoyo de los padres. "Sufrí abuso sexual de pequeño por un familiar, y tuve que animarme bastante. Luego ya supe llevarlo, no volver a verme con ese familiar", ha confesado en el programa.

Tras ello, llegaron "los tres primeros años del instituto, que fueron por el bullying, no por algo en especial, pero porque me tocó". Este tipo de violencia escolar es una dura realidad para muchas familias. Entonces, el apoyo de sus padres y su pasión por la música le salvaron. Empezó a tocar en festivales, lo que le convirtió "en una persona extrovertida y completamente diferente".

Una herida que lo cambió todo

El nuevo Marcelo se refugió en el deporte y a los 24 años consiguió formar parte del equipo de operaciones especiales de montaña, los 'boinas verdes' del Ejército. Sin embargo, un día, mientras realizaba unas maniobras, una pequeña herida en la pierna se convirtió en una pesadilla. Horas más tarde, se jugaba la vida en el hospital.

Al llegar al hospital, el diagnóstico fue devastador: "en menos de 12 horas, tenía una necrosis de casi un 70 por ciento de todas las partes funcionales de la pierna". La infección se había extendido al páncreas y al sistema nervioso. Gracias a la decisión del jefe de cirugía de no amputar, consiguieron salvarle la extremidad.

Las secuelas de la infección han sido graves y permanentes. Se enfrenta a una esterilidad de casi el 100% y ha desarrollado el síndrome de Tourette. La consecuencia más dura, según él mismo relata, fue la drástica transformación física: "Lo más duro fue eso, de pesar casi 90 kilos de músculo a quedarme en 42 kilos, y darme cuenta de que yo ya no podía hacer ese trabajo que me estaba encantando".

Resiliencia y un nuevo comienzo

Acostumbrado a superar dificultades, Marcelo decidió que su experiencia venciendo el bullying —una lacra con consecuencias devastadoras como demuestra la lucha de padres de afectados— le serviría para esta nueva situación. "Pasé de agachar la cabeza cuando se reían de mí a reírme más fuerte", explica sobre una filosofía basada en la supervivencia y el optimismo: "De caer en un pozo de auténtico lodazal, pues el lado bueno es que abajo no puedo caer, pues ahora solo me queda subir arriba y ya está, y poner buena cara".

Gracias a su esposa Andrea, Marcelo ha rehecho su vida y ha conseguido ser padre de tres hijas: Nerea y las gemelas Meghan y Abril. El deporte ha sido su otro gran pilar. Primero jugó al baloncesto en silla de ruedas, después al rugby adaptado y ahora ha encontrado su sitio en el boxeo. "Fue un cambio de chip, en donde ver que podía ser algo que yo creía que nunca podría volver a hacer, como es el boxeo, aunque sea en silla", afirma.

En el ring de la vida, Marcelo es un campeón. Cuando parecía que estaba contra las cuerdas, nunca tiró la toalla. Tras quedar segundo el año pasado, esta vez ha conseguido el oro en el Campeonato de España de boxeo en silla de ruedas. Sigue sintiéndose miembro de los cazadores de montaña y ahora sueña con participar en el campeonato europeo. Un éxito que, como siempre, comparte con su familia.