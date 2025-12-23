José Castro (78), jubilado: "Noté claramente que se abría una nueva etapa, un horario más o menos fijo, me dio una libertad impresionante, por eso decidí hacer esto"

La jubilación supone para muchos el final de la vida profesional, pero para otros es el comienzo de una nueva etapa llena de oportunidades. Este es el caso de José Castro, un ingeniero industrial jubilado de 78 años que, tras toda una vida trabajando, ha decidido matricularse en la universidad. Su historia, contada por Paloma Serrano en 'La Linterna' de COPE, es un ejemplo de que la curiosidad y las ganas de aprender no tienen edad, y de que la jubilación puede ser una transición suave hacia nuevos horizontes. Tras graduarse en Derecho en la UNED de Huelva con ocho matrículas de honor, ahora ha comenzado a estudiar Psicología.

Una nueva etapa de libertad

Al llegar el momento de la jubilación, José Castro se encontró con una sensación desconocida: tiempo. Lejos de verlo como un vacío, lo interpretó como una oportunidad. "Noté claramente que se abría una nueva etapa, un horario más o menos fijo. De encontrarme con un momento en que no fue cambiado un horario, yo era el que creaba en mi horario, yo era el que creaba mis actividades y todo lo demás, pues, me dio una libertad impresionante", ha explicado en el programa de Ángel Expósito. Fue esa libertad la que le impulsó a matricularse en la universidad.

La elección no fue casual. Siempre había sentido atracción por el Derecho, una disciplina que consideraba "bastante complementario con cualquier otra profesión" para entender las relaciones con los demás. A pesar del vértigo inicial y las dudas sobre su propia capacidad de memoria tras tantos años, decidió dar el paso. Su método fue empezar poco a poco, matriculándose en una sola asignatura para probarse a sí mismo.

El reto de volver a las aulas

Una de sus mayores preocupaciones era saber si su memoria respondería al reto de una carrera con un alto contenido teórico. Sin embargo, una anécdota le dio el ánimo que necesitaba. "En una tutoría oí que recomendaban a los alumnos en general que todavía no memorizaran los temas porque se les iban a olvidar. Esa observación me hizo mucha gracia y me dio mucho ánimo", ha recordado. A partir de ahí, su enfoque no estuvo en las notas, sino en asimilar el conocimiento.

José Castro ha abordado sus estudios con la intención de comprender los fundamentos de la materia. "Lo importante es conocer, entender en qué se basa lo que estás estudiando", afirma. Este enfoque le ha permitido obtener "un conocimiento, digamos, un poco más profundo" de la disciplina, que no se basa en "memorizar una ley, sino en saber cuáles son los principios que inspiran esa y otras leyes parecidas".

Del conocimiento a la acción social

Pero su formación tiene un propósito que va más allá del crecimiento personal. Desde hace años, colabora como voluntario en Cáritas, donde acompaña a migrantes y familias vulnerables. El grado en Derecho le ha proporcionado las herramientas para entender los problemas legales de las personas a las que ayuda. "La mayor parte de los problemas que se le presentaban era qué derechos tenían, cómo los podían ejercer. Con esto se les ha ayudado mucho, porque ellos no saben cómo desenvolverse cuando están recién llegados", ha señalado.

Lejos de detenerse, y animado por su párroco, ha iniciado ahora estudios en Psicología. Su sacerdote le sugirió que era "una mejor herramienta, digamos, para poder ayudar a los demás". Para José, la psicología es también otro elemento muy importante que "permite conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás", obteniendo así una mayor comprensión. Su historia demuestra que siempre hay una oportunidad para seguir creciendo y, como le sucede a otros jubilados que encuentran una nueva vocación, sentirse útil ayudando a quienes más lo necesitan.