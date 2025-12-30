"Cuando se firma la concordia de Benavente, que se unen León y Castilla, nadie habla de que fue posible gracias a que dos mujeres se pusieron de acuerdo"

El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito y Álvaro Sanz, ha puesto el foco en la última novela histórica de María Teresa Álvarez, 'Partida de reinas'. La obra rescata la historia de Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal, dos mujeres que, a pesar de sus diferencias, se unieron para forjar el futuro de España evitando una guerra civil y uniendo los reinos de León y Castilla en el siglo XIII.

Dos reinas para un mismo rey

Tanto Berenguela de Castilla como Teresa de Portugal estuvieron casadas con el mismo hombre, el rey Alfonso IX de León. El matrimonio con Teresa, nieta del primer rey de Portugal, fue anulado en 1196 por parentesco. Años después, el monarca se casó con Berenguela, con quien tuvo al futuro rey Fernando III el Santo, pero este enlace también fue invalidado por motivos de consanguinidad.

Ambas mujeres, que fueron reinas consortes de León, tenían personalidades muy distintas. La autora de la novela, María Teresa Álvarez, describe a Berenguela como "un animal político, política con mayúscula", mientras que Teresa es retratada como "una mujer muy espiritual", responsable de introducir la mística cisterciense en Portugal. A pesar de sus diferencias, ambas ejercieron su papel como reinas, con Berenguela impulsando construcciones y Teresa dedicándose a monasterios.

La amenaza de una guerra civil

La historia da un vuelco con la muerte de Alfonso IX en 1230, quien fallece sin dejar testamento. Este hecho sumió al reino en la incertidumbre y lo dejó ante una encrucijada, explorando un pasado que define la rica y compleja historia de Castilla y León a través de sus momentos clave. Las tensiones crecieron ante la posibilidad de un enfrentamiento armado, un conflicto que Berenguela quería evitar para fortalecer los reinos cristianos frente al Islam.

Berenguela defendía los intereses de su hijo Fernando, ya rey de Castilla, para que heredara León. Teresa representaba los derechos de sus hijas, doña Sancha y doña Dulce. A pesar de los intereses contrapuestos, las dos exreinas compartían un objetivo superior, como explica Álvarez: "las 2 lo que las une es que quieren el bien de de los reinos".

La Concordia de Benavente

En diciembre de 1230, las dos mujeres se encontraron en Valencia de Don Juan para negociar. Este encuentro, que culminaría en la histórica 'Concordia de Benavente', fue un reto para la novelista. "Sé lo que acordaron, pero no sé qué preguntas hacía Berenguela, que respondía Teresa, y a la inversa", explica Álvarez. Este tipo de pactos han marcado la historia, generando debates sobre el origen del sentimiento leonesista.

El diálogo entre ellas culminó con un acuerdo que evitó la guerra y unió para siempre a Castilla y León. Sin embargo, su visión sobre cómo la historia recordaría este pacto era muy diferente. La autora imagina su sentir: "Una pensaba que se veía recordado por la historia, y otra decía, no seas optimista, que eso no será así".

Tras la firma del tratado, Berenguela "siguió gobernando en la sombra" a través de su hijo Fernando, mientras que Teresa se sintió "libre de las ataduras terrenales" y se dedicó a fundar monasterios. Ambas lograron sus objetivos, en un episodio que recuerda la complejidad de una provincia de España que quiso independizarse de su propia comunidad autónoma.

La novela de María Teresa Álvarez se une a su obra de rescate de grandes figuras femeninas de la historia, a menudo tratadas de forma injusta. Como se recordó en 'La Linterna', "cuando se firma la concordia de Benavente, que se unen en León y Castilla, nadie habla de que esa concordia fue posible gracias a que 2 mujeres se pusieron de acuerdo". Un pacto fruto de la generosidad y la inteligencia que forjó el inicio de España.