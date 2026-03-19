"Un apicultor de Palencia dice que es mujer. No es que se cambie de sexo, lo hace para cobrar más subvenciones o ayudas agrícolas"

En un hecho que ha generado notable controversia, un apicultor de Palencia ha iniciado los trámites para registrarse como mujer con el objetivo de cobrar más subvenciones agrícolas. El hombre, que también es concejal del PSOE en una localidad palentina, no ha alegado un cambio de sexo por motivos de identidad, sino como una vía para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que ofrecen un mayor importe a las apicultoras.

Según se ha conocido este jueves 19 de marzo de 2026 en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE, el protagonista de la noticia es Manuel Garrido, concejal en el ayuntamiento de Carrión de los Condes. A raíz de sus intenciones, el PSOE de Palencia ha iniciado su expulsión del grupo socialista, tal como informó la agencia EFE el pasado 10 de marzo.

Un debate que trasciende lo local

Este caso se suma a otras situaciones que han abierto un debate sobre el uso de la ley de cambio registral. Recientemente, se conoció el caso de un maltratador que cambió de sexo para eludir un juicio en Zaragoza, mientras que desde el sector agrícola, voces como la de la agricultora Adoración Blanque ya habían advertido de situaciones similares: "Conozco el caso de una persona que necesita solicitar una ayuda, dice sentirse mujer, se cambia de sexo, opta a la ayuda y se la aceptan".

Hispania Nostra Convento de San Francisco en Carrión de los Condes

En medio de una crisis global

La anécdota del apicultor palentino surge en un contexto informativo dominado por una grave crisis en Oriente Medio. Los precios de la energía se han disparado, con el petróleo superando los 110 dólares por barril y el gas experimentando subidas de casi un 30% en las últimas horas. El barril de Brent, por su parte, ha escalado un 7% en un breve lapso de tiempo.

Esta escalada de precios responde directamente al fuego cruzado en el Golfo Pérsico. Los recientes ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la respuesta de este último contra instalaciones energéticas en países como Qatar o Arabia Saudí, han encendido todas las alarmas en los mercados internacionales.

La guerra en Oriente Medio ha hecho que las perspectivas sean significativamente más inciertas"

EFE El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Ante este panorama, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha reafirmado el objetivo de estabilizar la inflación en el 2% a medio plazo. Sin embargo, ha admitido que la situación es compleja: "La guerra en Oriente Medio ha hecho que las perspectivas sean significativamente más inciertas, creando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico".

La respuesta internacional

En el plano diplomático y militar, Estados Unidos se ha desvinculado de los bombardeos contra infraestructuras energéticas iraníes, aunque aseguran estar coordinados con Israel. Mientras tanto, Irán ha bombardeado una refinería en Haifa y ha avisado de que no ha respondido aún con toda su fuerza.

Promete 0 contención si sufre otro ataque"

La Unión Europea ha convocado un Consejo Europeo de urgencia para abordar la crisis energética y la respuesta conjunta a la escalada bélica, y la alta representante, Kaja Kallas, ha confirmado contactos con Irán. Paralelamente, la OTAN se dispone a retirar sus tropas de instrucción en Irak, lo que afecta a 300 soldados españoles, mientras otros 700 cascos azules permanecen en búnkeres en el sur del Líbano.