Expósito, sobre el acoso a un joven con parálisis cerebral en Santander: "Hay un elemento que hace este caso aún más terrible"

Ha sido uno de los casos más mediáticos de este jueves: el acoso escolar a un joven con parálisis cerebral en un instituto de Santander. Una noticia que ha levantado polémica en redes sociales y a la que reaccionaba el director de La Linterna, Ángel Expósito, en su monólogo: “Cuatro alumnos del instituto han sido expulsados unos días por agredir a un compañero de clase de 16 años con discapacidad motora”, contaba sobre un acoso que calificaba de “brutal”.

“Estos chicos le grabaron en vídeo mientras le acosaban, le golpeaban, se burlaron de él, le iban empujando, le hacen de todo a un chaval indefenso”, relata el comunicador de COPE, para el que hay un elemento que “hace este caso aún más terrible” y es que “la madre del chico se enteró de lo que estaba pasando cuando vio en el móvil de su hijo el propio vídeo en el que era agredido”.

Redes Sociales Fotogramas del vídeo de acoso al joven de Santander

Según explica, los culpables del acoso se lo enviaron a la víctima. Así, tras cinco días de expulsión de los agresores, el chaval ha vuelto a convivir con ellos diariamente en el instituto, mientras que la madre ha denunciado los hechos ante la policía y ante la Consejería de Educación de Cantabria. “El vídeo está rulando por todas partes y, sinceramente, yo me niego ni siquiera a emitir el audio”, concluye Expósito.

Piden la expulsión definitiva

Además el vídeo, que ha circulado esta semana, se ve al estudiante siendo insultado y agredido por varios compañeros en el IES Leonardo Torres Quevedo de Santander, ha provocado una fuerte reacción social. La asociación 'Tolerancia 0 al Bullying' de Cantabria ha exigido "un castigo ejemplar", mientras que un grupo de alumnos del centro reclama "la expulsión definitiva" de los cuatro agresores.

"No podemos permitir que esto quede sin consecuencias", han declarado los estudiantes en un comunicado, en el que anuncian su intención de movilizarse. "Organizaremos protestas frente al instituto: huelgas, sentadas, manifestaciones… Lo que sea necesario hasta que los responsables sean expulsados", advierten.

La respuesta de la Consejería de Educación, dirigida por Sergio Silva (PP), que impuso una suspensión temporal a los implicados, no ha satisfecho a la comunidad educativa. "Cinco días de expulsión no sirven de nada. Si no actuamos con firmeza, la víctima será quien acabe abandonando el centro, y eso es inaceptable", denuncian los alumnos.

"Estamos alzando la voz, pero esto no puede quedarse en palabras", insisten. "Todos hemos visto comportamientos inaceptables e intentamos actuar, pero quienes tenían la obligación de proteger al alumno no lo hicieron a tiempo". Su mensaje es claro: "No es el acosado quien debe marcharse, sino los acosadores".