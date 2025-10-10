Políticas a favor de la vida

Utilizar el aborto como una cortina de humo para que la atención se desvíe de la parálisis gubernamental y de la corrupción es un ejercicio de grave irresponsabilidad. A la propuesta del presidente de Gobierno de introducir el derecho al aborto en la Constitución, se suma la demonización del alcalde de Madrid por haber apostado por ofrecer información a las mujeres, así como la presión sobre las Comunidades Autónomas para que elaboren una lista de médicos objetores de conciencia. A esta medida ha contestado contundentemente Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de las más importantes sociedades médicas. Utilizar el drama del aborto para provocar polarización social es una forma miserable de hacer política, pero además revela aversión a la libertad.

Las políticas en favor de la vida son hoy una prioridad para las sociedades envejecidas. Políticas que, en España, siguen siendo generalmente inéditas y que deben estar enfocadas a evitar que la maternidad se convierta en una forma de penalizar el desarrollo personal y profesional de la mujer gestante. Rechazar el aborto no tiene nada que ver con limitar la capacidad de la mujer para realizar su vida en todos los campos.

Incluso desde una perspectiva estrictamente política, hoy es más necesaria que nunca una cultura en favor de la vida, del cuidado del concebido y no nacido y de ayudas directas a las mujeres que se encuentran en esa situación. El aborto no es una cuestión confesional, como muchos pretenden, es una cuestión de razón y de civilización. El aborto es un fracaso no solo de la mujer que toma esa durísima decisión, sino de toda una sociedad.