Hegseth afirma que el nuevo líder supremo de Irán quedó "desfigurado" en el ataque de EE.UU.

Estados Unidos tiene serias dudas de que Mojtaba Jamenei diera ayer un discurso a la nación: "Está herido y se ha dado a la fuga".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado este viernes que el nuevo líder supremo de Irán quedó "desfigurado" durante uno de los ataques perpetrados por Estados Unidos en el marco de la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero contra el país.

Hegseth, que ha indicado durante una rueda de prensa que Jamenei "resultó herido", pero sigue con vida, ha recalcado que los líderes iraníes se encuentran "significativamente debilitados como resultado de las operaciones militares estadounidenses". "No están en buena forma, están desesperados y escondidos", ha añadido.

"Están bajo tierra, escondiéndose como ratas", ha aclarado, al tiempo que ha puesto en duda que el primer mensaje dado por Jamenei el jueves a la nación fuera real. "Lanzó un mensaje, uno débil, de hecho, pero no había voz ni vídeo", ha recalcado. "Irán tiene muchas cámaras y muchas grabadoras de voz, ¿por qué optar por la versión escrita? Creo que todos sabemos por qué", ha apuntado.

Así, ha recordado que Alí Jamenei "está muerto" y ha acusado a su hijo de "tener miedo". "Está herido, se ha dado a la fuga y carece de legitimidad. Es un desastre para ellos", ha subrayado.

EL ESTRECHO DE ORMUZ

Sobre la situación en el estrecho de Ormuz a raíz de la ofensiva contra Irán, ha asegurado que "no hay de qué preocuparse" dado que Estados Unidos "no va a permitir que la zona permanezca en disputa" o que "se interrumpa el flujo de comercio" marítimo, unas declaraciones que llegan en plena crisis energética debido al aumento del precio del barril de Brent por la guerra.

"Están mostrando una absoluta desesperación en el estrecho de Ormuz, algo con lo que estamos lidiando. No hay de qué preocuparse", ha aseverado, antes de amenazar a Irán con "destruir sus capacidades militares presentes y futuras". "Lo único que está prohibiendo el tránsito en el estrecho de Ormuz es el hecho de que Irán está disparando a los barcos", ha aclarado.

Además, ha indicado que hay indicios de que Irán "está tomando medidas", algo frente al que Washington "tiene un plan". "Este no es un tránsito que vayamos a dejar que siga congestionado", ha sostenido.