El periodista Guillermo Azábal, desde Jerusalén: "La gente sabe que esto va a durar bastante tiempo; quedan días de intensos combates"

La guerra ha vuelto a golpear Jerusalén. Un ataque iraní con drones y misiles ha sorprendido a los habitantes de la Ciudad Santa con un inicio de noche abrupto que ha dejado al menos cinco heridos. Según informa el periodista Guillermo Azábal para 'Herrera en COPE', este hecho evidencia que Jerusalén es un objetivo claro para Irán, ya que la mayor parte de las víctimas mortales en territorio israelí se han producido en su área metropolitana.

La Cúpula de Hierro, bajo presión

A pesar de que el sistema antiaéreo de Israel, conocido como la Cúpula de Hierro, es uno de los más sofisticados del mundo, no es infalible. El periodista Guillermo Azábal explica que es imposible detener todos los proyectiles debido a la táctica de los misiles balísticos iraníes, que funcionan con un "sistema de racimo" que se dispersa en el aire. Aunque el ejército israelí notificó una efectividad del 86% en la última guerra, detener todos los proyectiles "es casi imposible".

La situación está generando una creciente inquietud en la población israelí. Con la cifra de 11 israelíes muertos desde el inicio de la represalia iraní, ha aumentado la conciencia de que "no son invulnerables", señala el periodista Jorge Bustos. La percepción general, según Azábal, es que el conflicto se prolongará en el tiempo.

Un conflicto largo con nuevos actores

Esta sensación se ve reforzada por las palabras del propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que "quedan bastantes días de intensos combates". El ejército israelí también ha transmitido la idea de una guerra duradera, un escenario que se complica con la implicación de nuevos actores en el conflicto.

El escenario de la guerra ha cambiado en las últimas horas. El ministro de seguridad israelí ha anunciado que el secretario general de Hezbolá, Naim Kassem, "es ahora uno de los próximos objetivos a batir". Esta declaración confirma la entrada de Hezbolá en el conflicto, un factor que se presuponía pero que no estaba confirmado hasta ahora.

La noche en que tembló Jerusalén

El periodista Guillermo Azábal, en su crónica desde Jerusalén, relata la dureza del último ataque, que califica de "bestial". La intensidad fue tal que, por primera vez, tuvo que refugiarse en un búnker. La llegada de misiles sobre las diez y media de la noche se notó con una fuerza inusitada.

"Las explosiones en el cielo hacían temblar todo", describe Azábal para ilustrar la magnitud de un ataque que marca un antes y un después en la percepción de seguridad en la ciudad.