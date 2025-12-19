El meteorólogo Maldonado responde a la siguiente pregunta para las próximas fechas: ¿tendremos que sacar el paraguas en Nochebuena y Navidad?

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha detallado la previsión del tiempo en el programa Herrera en COPE, anticipando la llegada del invierno. Un nuevo frente ha penetrado por el noroeste peninsular, dejando lluvias en Asturias, Cantabria, Castilla y León, el Alto Ebro, el Pirineo Navarro y el norte de Extremadura.

Durante las próximas horas, persistirán los bancos de niebla en Castilla-La Mancha y Albacete, mientras el frente irá avanzando por el interior. Se esperan precipitaciones en gran parte de la península, aunque serán poco probables en el tercio oriental, y nevará en todos los sistemas montañosos.

Un fin de semana invernal

De cara al sábado, la entrada de un nuevo frente provocará inestabilidad en la mayor parte de la península y Baleares. Se registrarán numerosos chubascos que podrán ser intensos en muchas comarcas, y continuará el fuerte oleaje en las costas de Galicia y el litoral cantábrico.

El domingo, día en que comienza el invierno oficialmente a las 16:03 horas, una masa de aire polar entrará en la península. Este fenómeno traerá nubosidad abundante y precipitaciones fuertes, sobre todo en Galicia, los Pirineos y la mitad sur de la vertiente Atlántica. Las temperaturas descenderán en todas las regiones, con heladas en cordilleras y la meseta norte; en Sevilla, la máxima no pasará de los 14 grados.

Menos nieve por el "cambio climático"

A pesar del arranque frío, Maldonado ha matizado que, en línea con un otoño "cálido y seco", "no parece que vaya a ser un invierno que llame la atención precisamente por esas circunstancias [de frío]". A raíz de una conversación con Carlos Herrera sobre la falta de nieve en ciudades como Madrid o Granada, el experto ha explicado que es evidente que "hay una tendencia a subir las temperaturas", lo que repercute en la escasez de nevadas en cotas bajas.

No tendremos nieve en Navidad en las capitales de provincia" José Antonio Maldonado Meteorólogo

De cara a las fiestas, el experto ha confirmado que habrá que sacar el paraguas en Navidad y Fin de Año, aunque ha descartado un escenario de postal en las ciudades. "No tendremos nieve en Navidad en las capitales de provincia", sentenció, limitando las nevadas a los sistemas montañosos.

Para Nochebuena y Navidad, se esperan precipitaciones débiles en la capital. El pronóstico adelanta que "se esperan algunas precipitaciones débiles, temperaturas en la Tierra de Madrid en torno a 4-10 grados". En la sierra, podría haber nieve en cotas altas durante la tarde-noche del 24, aunque "nada especialmente relevante".

Este patrón se alinea con la tendencia observada por la AEMET. Miguel Ángel Pelacho, delegado de la agencia en Madrid, destaca que las estaciones están siendo "1,1 grados por encima de la media, lo que se llama la anomalía". Según el experto, desde los años 2000 se observa una clara tendencia al calentamiento, con los invernos más cálidos registrados desde 1961.

De cara a Nochevieja, las condiciones no variarán drásticamente. Las temperaturas se mantendrán moderadas, sin heladas intensas, pero con posibilidad de lluvias intermitentes. Este escenario refleja el impacto del cambio climático en patrones estacionales, donde los frentes atlánticos aportan humedad sin un frío polar acusado.