Meteorólogos avisan de lo peor para los días de Nochebuena y Navidad en Madrid: "Más frío del que tocaría para esta época y precipitaciones de nieve"

La capital se prepara para unas fiestas pasadas por agua y nieve con temperaturas gélidas, según los últimos pronósticos para el 24 y 25 de diciembre

Una de las 'Torres KIO' cubierta de niebla
La Linterna de Madrid

Gonzalo Zaballa pregunta a Carlos Velasco, meteorólogo, por el tiempo en Madrid para los días de Nochebuena y Navidad

José Manuel NietoGonzalo Zaballa

Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:29 min escucha

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos madrileños ya tienen la vista puesta en el cielo, pendientes del tiempo que hará durante las celebraciones. En el programa La Linterna de Madrid, de la cadena COPE, el meteorólogo Carlos Velasco ha despejado las dudas a Gonzalo Zaballa y ha adelantado que tocará abrigarse. Se esperan unas fiestas con temperaturas por debajo de la media y precipitaciones que podrían llegar en forma de nieve.

Unas navidades más frías de lo normal

El experto ha sido claro en su pronóstico para los días clave de Nochebuena y Navidad. "Vamos a tener temperaturas por debajo de la media, es decir, vamos a tener más frío del que tocaría para esta época", ha señalado Velasco. Este frío polar que llega a Madrid no vendrá solo, lo que complica los desplazamientos previstos para esas fechas tan señaladas.

Vamos a tener más frío del que tocaría para esta época"

Carlos Velasco

Meteorólogo

Fuerte lluvia sobre Madrid

EUROPA PRESS

Fuerte lluvia sobre Madrid

La nieve podría llegar a la capital

Además del frío, el protagonismo se lo llevarán las precipitaciones. El meteorólogo ha matizado que esta situación "va a venir además acompañada de precipitaciones, que con el frío van a ser de nieve, posiblemente en cotas bajas o medias de nuestra comunidad". Esta previsión coincide con la de otros expertos como el meteorólogo Jorge Olcina, quien también ha advertido de un cambio de cara a las Navidades.

Va a venir además acompañado de precipitaciones, que con el frío van a ser de nieve"

Carlos Velasco

Meteorólogo

El parque del Cerro del 'Tío Pío' o popularmente conocido como el 'Parque de las siete tetas' con bancos de niebla

Europa Press

El parque del Cerro del 'Tío Pío' o popularmente conocido como el 'Parque de las siete tetas' con bancos de niebla

Este escenario meteorológico no parece ser un hecho aislado para los días festivos, sino que podría marcar toda la semana. De hecho, el popular meteorólogo Jorge Rey también ha advertido de que la semana del 21 y 22 de diciembre podría traer nevadas a muchas provincias. Por tanto, si tiene pensado realizar desplazamientos por carretera, es importante tener en cuenta el tiempo y consultar las actualizaciones de los pronósticos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

