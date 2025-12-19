Jorge Rey avisa de las ciudades donde se espera nieve en Navidad: "Los últimos pronósticos destacan la llegada de nieve en zonas de León, Burgos, Soria, Ávila, Cuenca o Teruel"

El meteorólogo Jorge Rey ha lanzado una nueva previsión del tiempo que apunta a un cambio radical para los días clave de Navidad.

Según sus últimos análisis, la llegada inminente de una masa de aire polar provocará un desplome de las temperaturas en gran parte de la península, trayendo consigo un ambiente puramente invernal y la posibilidad de nieve en cotas inusualmente bajas, como explica en el último vídeo publicado en su canal de YouTube.

Este escenario contrasta con la estabilidad atmosférica de las últimas semanas, que ha dejado temperaturas suaves para la época. Jorge Rey señala que los modelos meteorológicos confirman un vuelco en la situación a partir del próximo fin de semana, con los efectos más notables concentrados en los días 24 y 25 de diciembre.

"La esperada borrasca entrará el sábado a primera hora por Galicia, barriendo toda la península hasta llegar el domingo de madrugada al Levante. Así vemos que la noche del sábado 20 al domingo 21 entrará una masa polar marítima produciendo máximas invernales", comienza explicando el meteorólogo.

EFE Carretera con nieve

El fin de semana previo a navidad

La previsión de Jorge Rey pone el foco en el próximo fin de semana, el penúltimo de 2025, cuando se espera que la masa de aire frío de origen polar se extienda por toda la Península Ibérica, provocando un descenso acusado de los termómetros.

Las temperaturas diurnas apenas superarían los 5 grados en amplias zonas del interior, mientras que las nocturnas registrarán heladas generalizadas, que podrían ser fuertes en áreas de montaña y en la meseta.

Este enfriamiento vendrá acompañado de precipitaciones que, con la bajada de temperaturas, serán en forma de nieve. Rey subraya la alta probabilidad de ver paisajes blancos en numerosas capitales de provincia del norte y centro peninsular y no se descarta que las nevadas puedan extenderse a otras áreas del interior, aunque con menor intensidad.

La previsión para los días 24 y 25

"Durante la jornada del lunes, solo esperamos algunos restos de estas borrascas, produciendo todavía algunas lluvias importantes en Baleares, por ejemplo. Y el martes, ojo con la llegada de nuevos frentes desde el Atlántico que produzcan lluvias incluso con cierta fuerza", detalla Jorge Rey.

Para la jornada del miércoles, el día de Nochebuena, se prevé que la inestabilidad sea la tendencia general en buena parte de la península, con especial incidencia en puntos del sur.

En cuanto a la nieve, llegará el sábado a puntos de alta montaña y tendrá más incidencia en la madrugada del domingo, donde se espera que llegue a ciudades como León, Ávila o Segovia.





"Durante la jornada del lunes podrán producirse nevades en algunas ciudades, pero ya de manera bastante débil", apunta Rey, aunque no descarta que los días 23 y 24 sigan estando presentes.

"En la jornada del martes empieza a llegar más inestabilidad que puede dejar durante el miércoles algunas nevadas de nuevo en ciudades como Granada, Cuenca, Ávila, Segovia, León o Burgos, aunque en principio de manera más débil", sentencia el meteorólogo.

¿Qué tiempo se espera para despedir el año?

Con la vista puesta en la última semana del año, Jorge Rey se muestra más cauto. Aunque la tendencia indica que el ambiente frío se mantendrá, la incertidumbre en los modelos meteorológicos aumenta.

Algunos escenarios sugieren que las altas presiones podrían regresar, trayendo de nuevo la estabilidad, como es el caso de las Cabañuelas, mientras que otros apuntan a la llegada de nuevas borrascas atlánticas que dejarían más lluvias y nieve.