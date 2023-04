El chiste del Comandante Lara sobre la abuelita que provoca las risas de Ángel Expósito: "No hombre, no..."

Un chiste del humorista Luis Lara Ramos, conocido artísticamente como Comandante Lara, destaba este martes en La Linterna las risas del director del programa, Ángel Expósito, tras escuchar el conocido como el 'chiste de la abuelita'. Un chiste sobre el papel de los abuelos y cómo cuidan a los nietos, muy al hilo de lo que comentaban tanto el comunicador de COPE como Jon Uriarte.

Y es que primero fue Froilán y ahora puede ser Victoria Federica la que sea enviada a Abu Dabi. “No deja de ser curioso que se hable de esto cuando el Rey Emérito Juan Carlos I prepara otro viaje a España. Nos preguntamos por qué no dejamos en paz a los abuelos, por qué les encasquetamos siempre los nietos, sean reyes o no. Para analizarlo tengo a Jon Uriarte que, por suerte, no va a ser abuelo nunca, en su vida”, comentaba este martes Ángel Expósito.