"Los autónomos que opten a la eliminación del IVA no tendrán que retener ni devengar a Hacienda trimestralmente el impuesto de sus ventas desde que se apruebe el vehículo legal"

El Gobierno ha conseguido asegurar los votos del partido Junts para sacar adelante el decreto anticrisis a cambio de una concesión clave: la eliminación del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Esta medida, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, en el espacio 'Clases de Economía' con el periodista Iván Alonso, representa un cambio significativo en la fiscalidad del colectivo y alinea a España con una directiva europea largamente ignorada.

Una negociación a contrarreloj

Los autónomos se han convertido en moneda de cambio para lograr un apoyo al decreto anticrisis frente a la guerra, en un ejercicio que el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha tildado de «trilerismo». La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha explicado que el pasado jueves recibieron una llamada del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para trasladarles que el Gobierno iba a trasponer la directiva europea que permite no pagar el IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros. Un paso que, como se ha informado, facilitará el «sí» de Junts al real decreto anticrisis.

Durante una entrevista en «La Mirada Crítica», Nogueras ha recalcado la postura de su partido: "Pusimos encima de la mesa que nuestro sí estaba vinculado a que el Gobierno traspusiera esta Ley". Según su relato, Junts registró una iniciativa con estas medidas el 6 de marzo, y la llamada de Bolaños llegó el 19 de marzo, comprometiendo al Ejecutivo a realizar la trasposición de la directiva comunitaria, aunque el IVA franquiciado no estuviera en el borrador inicial del decreto.

Pusimos encima de la mesa que nuestro sí estaba vinculado a que el Gobierno traspusiera esta Ley"

EFE La portavoz de Junts Per Catalunya, Míriam Nogueras (i) pasa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c)

Un "incumplimiento" ante Europa

Hasta ahora, España era el único país europeo que había negado al colectivo la exención del impuesto, debido al rechazo constante del Ministerio de Hacienda a aplicar una norma que es de obligado cumplimiento. Esta negativa provocó que la Comisión Europea haya pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que multe a España. La acción de Bruselas responde a la denuncia presentada en diciembre por ATA, la organización que dirige Amor, por considerar que este incumplimiento del derecho europeo supone una «discriminación injustificada» y un claro «perjuicio» para el colectivo.

La situación ha llevado a Lorenzo Amor a declarar con contundencia que "ha hecho falta una guerra para que el Gobierno aplique la directiva europea". La no aplicación del IVA franquiciado, como se ha analizado en programas económicos de COPE, supone una clara desventaja competitiva para España frente a los países de su entorno que ya la aplican.

Ha hecho falta una guerra para que el Gobierno aplique la directiva europea"

EFE El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor

Impacto y funcionamiento de la medida

La puesta en marcha de esta medida, calificada por Pilar García de la Granja en COPE como la "primera gran noticia para los autónomos en siete años", afectaría a unos 770.000 trabajadores por cuenta propia. Los cálculos de la patronal ATA estiman que supondría un ahorro anual de más de 500 millones de euros para el colectivo. Se beneficiarían principalmente profesionales y aquellos con bajo volumen de impuesto soportado.

Una vez se apruebe el vehículo legal para desarrollar este IVA franquiciado, los autónomos (persona física) que opten por acogerse a este régimen especial ya no tendrán que retener ni devengar a Hacienda trimestralmente el IVA de sus ventas. Este cambio simplificará drásticamente su contabilidad y tesorería, dándoles, en palabras de Nogueras, "mucho aire" y podría animar a otros muchos a "emprender un negocio".

Todo ello ocurre en un contexto económico complejo, marcado por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. Pedro Sánchez ha puesto cifra a las pérdidas de las empresas españolas, con una caída acumulada del IBEX 35 del 9%, lo que se traduce en más de 100.000 millones de euros perdidos en menos de un mes, a razón de casi 5.000 millones diarios, justificando así la urgencia del paquete de medidas.