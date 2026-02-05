Antonio Sanz, consejero de Emergencias de Andalucía: "Aunque mañana tengamos una tregua, demasiadas veces los problemas no vienen los días de lluvia, sino después"

La borrasca Leonardo sigue causando estragos en prácticamente toda España, con especial virulencia en Extremadura, Castilla-La Mancha y, sobre todo, Andalucía. La comunidad andaluza es la más afectada, con más de 7.000 de las 8.000 personas desalojadas en todo el país a consecuencia del temporal. Así lo ha explicado Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, en una entrevista en el programa La Linterna de COPE con Ángel Expósito.

El peligro llega después de la lluvia

Aunque mañana tengamos una tregua, demasiadas veces los problemas no vienen los días de lluvia, sino después"

El consejero ha advertido de que el mayor riesgo puede presentarse en los próximos días. "Aunque mañana tengamos una determinada tregua, demasiadas veces los problemas no vienen los días de lluvia, sino después por las escorrentías y por el crecimiento de los cauces de lo que viene de arriba", ha señalado Sanz. La preocupación se centra en ríos como el Guadalete en Jerez o el Guadalquivir en la zona de Córdoba, así como en la sierra de Cádiz y zonas de Granada como Huétor-Tájar, que "ha quedado absolutamente inundado". Actualmente, la región gestiona 8.400 incidencias y cuenta con 15 municipios aislados.

EFE El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz

Ante esta situación, Sanz ha insistido en la importancia de la prudencia ciudadana. "La ciudadanía tiene que ser consciente de cuando se prohíbe cruzar cauces, arroyos, pasar por río, aunque haya pasado muchas veces, en este momento nadie puede controlar cuál es la altura", ha afirmado. El caos generado por la borrasca Leonardo ha provocado numerosas inundaciones y problemas por toda España, e incluso situaciones de extremo peligro, como en Ubrique, que según el consejero "más que Ubrique parece en estos momentos Venecia", o donde "cayó una piedra encima de una casa, y si no llega a ser por un milagro, la persona hoy no lo contaría".

Unidad y anticipación

Aquí no hay colores, aquí no hay uniforme, aquí todo el mundo colabora"

Sanz ha destacado que uno de los aspectos más "emocionantes" dentro de la dureza de la situación es la colaboración. "Aquí no hay colores, aquí no hay uniforme, aquí todo el mundo colabora, se ayuda, se mira a la cara y dice, hay que tirar desde el sufrimiento y del sacrificio", ha expresado. El consejero ha subrayado el valor de la coordinación entre administraciones y dispositivos de emergencia como la UME, que junto a la "anticipación y la planificación" garantizan "que se puedan salvar muchas vidas". El objetivo, según Sanz, es "reaccionar a tiempo para poner a salvo a las personas", algo crucial en una borrasca que, como se ha visto en algunos puntos de España, ha dejado lluvias de más de 200 litros.

EFE Vecinos de Grazalema corren por una calle inundada debido a las intensas lluvias

Esta unidad se extiende también a la población. "La concienciación de la ciudadanía es espectacular", ha asegurado el consejero. Ha puesto como ejemplo el desalojo de Grazalema, que se realizó "en un tiempo récord, ordenadísimo, por zona. Nadie se ha puesto nervioso, a pesar de la situación tan terrible". La solidaridad ciudadana, con personas aportando "alimento, mantas, de todo" ha sido clave en las localidades andaluzas desalojadas por las crecidas e inundaciones, concluyendo que "ese es el impacto positivo que da todo esto, que es la solidaridad y la colaboración entre todos".