"El Gobierno aprueba la nueva obligación para PYMES y autónomos de emitir factura digital, no tiene nada que ver con el sistema Verifactu aplazado"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que establece la obligatoriedad de la factura electrónica en operaciones entre empresas y profesionales (B2B). Esta nueva exigencia burocrática ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, en el espacio 'Clases de Economía' con la experta y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. La medida busca impulsar la digitalización del tejido empresarial y, sobre todo, reducir la morosidad comercial.

La norma establece una implantación progresiva. Las empresas con una facturación anual superior a los 8 millones de euros deberán adaptarse en el plazo de un año, mientras que el resto de empresas y autónomos dispondrán de dos años. Estos plazos comenzarán a contar una vez se publique la orden ministerial que regulará la plataforma pública, algo previsto para antes del 1 de julio de 2026. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el objetivo es “facilitar la adopción de esta medida” mediante un periodo transitorio adaptado al tamaño de cada negocio.

Un nuevo modelo de facturación digital

El real decreto define la factura electrónica como un fichero en formato estructurado de lectura automatizada, lo que supone un adiós definitivo a formatos como el papel, el PDF o el Excel. Además, se introduce la obligación de informar sobre el estado de cada factura, incluyendo su aceptación o rechazo y la fecha de pago. Esta medida pretende aumentar la transparencia en las transacciones comerciales, una cuestión que ha generado incertidumbre en las pymes.

EFE El ministro de Economía, Carlos Cuerpo

Para el intercambio de estas facturas, las empresas podrán optar por plataformas privadas que estén interconectadas entre sí o utilizar una solución pública gratuita que será desarrollada por la Agencia Tributaria. Tal y como se comentó en 'La Linterna' con Expósito, existe cierto escepticismo sobre la funcionalidad inicial de esta plataforma estatal. Esta solución pública estará también disponible para autónomos con bajo volumen de facturación.

Diferencias con el sistema Verifactu

Es fundamental no confundir esta nueva obligación con el sistema 'Verifactu'. La factura electrónica B2B, que desarrolla la Ley Crea y Crece, busca mejorar la eficiencia en las relaciones comerciales. En cambio, Verifactu es un proyecto del Ministerio de Hacienda orientado a combatir el fraude fiscal y evitar la manipulación de facturas, cuyo desarrollo fue aplazado por el Gobierno. Para la nueva facturación electrónica, los autónomos españoles tendrán hasta dos años para adaptarse.

Ahorrarle tiempo a los autónomos, al fisioterapeuta y al logopeda"

La intención del Ejecutivo, según ha expresado el ministro Carlos Cuerpo, es clara. El objetivo, tal como se recogió en el análisis de 'La Linterna', es "ahorrarle tiempo a los autónomos, al fisioterapeuta y al logopeda", extendiendo el beneficio a todo tipo de profesionales y reduciendo las cargas burocráticas para los actores económicos más pequeños.

EFE Los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (i); de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y de Economía, Carlos Cuerpo (d)

Impacto económico y ahorro previsto

Según las estimaciones del Gobierno, la implantación de la factura electrónica permitirá ahorros significativos de tiempo y costes gracias a la automatización de procesos contables. Actualmente, en España se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año, con un ahorro estimado superior a los 2.700 millones de euros. Es clave que las empresas se preparen para el cambio, ya que el incumplimiento puede acarrear multas de hasta 50.000 euros.

El Ejecutivo ha señalado que, si se alcanza un volumen similar al de países como Italia, donde se gestionan más de 2.000 millones de facturas electrónicas anuales, el ahorro para la economía española podría superar los 8.000 millones de euros, lo que supondría un importante impulso para la competitividad del país.