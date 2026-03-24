¿Último Consejo de Ministros de María Jesús Montero? Sánchez afronta la salida de la vicepresidenta en plena negociación por los decretos anticrisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este martes la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, cuatro días después del consejo extraordinario que aprobó varias medidas económicas por la guerra en Irán. Aquella reunión se celebró tras un choque sin precedentes entre los socios de la coalición, PSOE y Sumar.

La negociación de los decretos

La coalición ha vuelto a verse las caras con la calculadora en mano, pero los socialistas se muestran convencidos de tener garantizada la convalidación de uno de los dos decretos anticrisis este jueves en el Congreso. Tras el anuncio de abstención de Podemos, la clave para alcanzar la mayoría simple, más votos a favor que en contra, ha quedado en manos de Junts.

Se espera que la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, prevista a partir de las 12:30, se convierta en una apelación a la responsabilidad de los grupos parlamentarios. Este llamamiento se extenderá también al PP, que ha reclamado por carta un aumento de las ayudas.

La inminente salida de Montero

En paralelo a la negociación parlamentaria, otra cuenta atrás se ha cruzado en los planes de Pedro Sánchez: la de María Jesús Montero para dejar el gabinete. El relevo de la vicepresidenta primera se producirá en los próximos días, "muy probablemente esta misma semana", para que pueda asumir a tiempo completo su condición de candidata a las autonómicas de Andalucía.

La también ministra de Hacienda regresará a Andalucía para centrarse en la campaña de las elecciones del 17 de mayo, una cita electoral que el PSOE afronta bajo "las peores perspectivas" según los pronósticos.