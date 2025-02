Este joven gallego no cumplió los 18 y ya dirige dos empresas: "Empecé en pandemia por aburrimiento"

Mario tiene 17 años y es natural de Vigo. Sigue estudiando en el instituto y este año le toca preparar la antigua selectividad, ahora conocida como PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Y a su edad ya puede decir que rompe moldes y estadísticas. Y es que es CEO de dos empresas de comercio electrónico.

EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN GALICIA

Según últimos informes publicados, un 45% de los emprendedores que arrancan con un proyecto empresarial tienen entre 35 y 44 años. Mientras que el 75% de los emprendedores consolidados tiene más de 45 años.

La principal motivación para emprender declarada por la mayoría de las personas emprendedoras en el año 2023 es buscar una alternativa frente a la escasez de trabajo. La segunda razón es crear riqueza o una renta muy alta, seguida de marcar una diferencia en el mundo. En último lugar, está el motivo de continuar con la tradición familiar.

En 2023, la mayoría de los emprendedores en fase inicial tienen estudios secundarios (42%). El resto de los emprendedores se distribuye mayoritariamente entre aquellos con estudios universitarios (35%, de modo que un 33% ha cursado un grado o máster universitario) y, finalmente, primarios (23%).

En ambos sexos, las iniciativas en fase inicial se desarrollan mayoritariamente en el sector de servicios al consumidor, sobre todo en el caso de hombres (un 52%), alcanzando un 43% en el de mujeres.

EL JOVEN QUE ROMPE LA ESTADÍSTICA

Mario rompe con muchos de los datos anteriores. Con 14 años solo ya empezó a interesarse por el mundo emprendedor y de negocios en internet. En su caso cuenta que todo empezó en pandemia y un poco por aburrimiento: "En la cuarentena, cuando estábamos confinados… fruto de no saber qué hacer, empecé a consumir contenido de emprendimiento. Sobre todo por redes sociales, contenido gratuito que había en el momento. Decidí investigar por cuenta propia y me metí en formaciones".

Mario tiene sus empresas con dos socios. Gestiona sus propias marcas online, sobre todo en el sector de la moda: "Calzado italiano, camisetas… creamos las marcas desde cero y tenemos un equipo que se encarga del diseño web, logística y marketing. Al principio empezamos nosotros, ahora ya tenemos un equipo que se encarga de estas cuestiones".

En plantilla son diez personas. La empresa tiene diez marcas distintas y vende a nivel internacional.

Mario está estudiando en el instituto, pero ya tiene clarísimo por dónde seguirá su camino: sacará un grado de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación en una universidad privada en Madrid. Asegura que ya ha pasado la fase de entrevista personal y que el otro requisito que le exigen es aprobar la selectividad. Así que está en ello: "Espero aprobarla en mayo".

EL CONFINAMIENTO LE AYUDÓ A ENCONTRAR SU PASIÓN Y MODO DE VIDA

La familia de Mario procede de la rama de la arquitectura y él, en un principio, quería seguir esa tradición. Si bien, el confinamiento le abrió la mente: "Me leía muchos libros, como Padre rico, padre pobre, ese me marcó mucho. Ahí me di cuenta de que me apasionaba este mundillo y quise formarme".

Las cosas, al principio, van a salir mal, pero empezar es importante Mario Rodríguez Mallo Joven emprendedor

Mario Rodríguez nos cuenta que sus amigos están orgullosos y él les invita a seguir sus pasos: "A mí me ha cambiado la vida. Yo intento llevarlos por la misma rama. Al principio yo lo hacía por hobby, crear una estrategia, diseño, marketing… Lo hacía como pasatiempo, no buscando un resultado económico. Cuando empecé perdí mis ahorros. Pero perfeccioné la técnica y conseguí ser rentable". Así que este joven vigués es rotundo: se puede vivir de esto, independientemente de la edad.

Entonces, le pedimos un consejo para esos emprendedores que están empezando y además de disciplina, les felicita ya solo por dar el paso: "El hecho de empezar ya es un avance muy grande. Aunque las cosas al principio salgan mal, hay que evitar caer en los mismos errores. Siempre defiendo que empezar es el paso más importante".

Palabras de un joven de 17 años que ya se ha lanzado a la piscina.