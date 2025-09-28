Una mujer de Venezuela llega a Valladolid para buscarse la vida y la idea que le proponen para salir adelante acaba cambiando todo

El Proyecto Impulsa, activo en Valladolid desde 2008 y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, ha apoyado a 72 personas en 2024 y ayudó a lanzar 19 nuevos negocios, como el kiosco de Yaniret, una emprendedora venezolana que encontró en Cruz Roja la clave para iniciar su actividad comercial.

En un contexto donde acceder al empleo y al sistema financiero continúa siendo un obstáculo para muchas personas, Cruz Roja refuerza su compromiso con el emprendimiento inclusivo a través del proyecto "IMPULSA: apoyo al Autoempleo y Microcréditos".

"Apoyamos a personas con ideas viables, pero sin acceso a financiación ni orientación sobre cómo emprender", explica Marta Lozano, técnica del Plan de Empleo de Cruz Roja en Valladolid. "Muchos vienen con experiencia laboral, pero sin la herramientas para poner en marcha un negocio. Ahí es donde entramos nosotros", apunta en Mediodía COPE.

El programa ofrece acompañamiento personalizado, ayuda en la elaboración de planes de negocio y acceso a microcréditos en colaboración con Microbank, la vertiente social de CaixaBank. Este apoyo ha sido decisivo para personas como Yaniret Prieto, una emprendedora venezolana que llegó a España hace dos años y que tras dificultades para encontrar empleo estable, decidió lanzar su propio kiosco en la Plaza Vadillos de Valladolid.

"Venir de otro país y empezar desde cero no es fácil. Gracias al apoyo de Cruz Roja pude abrir mi negocio y empezar esta nueva etapa", cuenta Yaniret. Su kiosco, que además de golosinas ofrece servicios de envoltura de regalos, paquetería o fotocopias, lleva cuatro meses en funcionamiento y ya comienza a consolidarse.

Venir de otro país y empezar desde cero no es fácil" Yaniret Prieto Emprendedora

El proyecto Impulsa está abierto todo el año y no tiene plazos de inscripción. Además, se celebra la sexta edición de los premios "Impulsa al Autoempleo", que reconocerán a emprendedores en cuatro categorías: participantes del proyecto, mujeres emprendedoras, iniciaticas en el medio rural y proyectos internacionales, con un total de 20.000 euros en premios.

Con este tipo de iniciativas, Cruz Roja no solo ofrece una salida laboral a personas fuera del mercados, sino que fortalece el tejido económico local con pequeños negocios sostenibles y comprometidos con la comunidad.