Las cuatro islas de Oceanía que España pudo reclamar en 2014 y no lo hizo: es un lugar estratégico en el mundo

Durante siglos, España fue una de las mayores potencias coloniales del planeta. Su bandera ondeó en América, África, Asia y Oceanía. Sin embargo, no todo su legado se cerró con acuerdos claros y ordenados. Algunos restos de su imperio quedaron en un limbo jurídico. Y uno de los casos más sorprendentes salió a la luz en 2014: España pudo haber reclamado la soberanía de cuatro islas del Pacífico… pero no lo hizo.

A finales del siglo XIX, tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, España vendió por 25 millones de pesetas varias de sus posesiones en el Pacífico al Imperio Alemán. El acuerdo incluía las islas Carolinas, las Marianas (excepto Guam) y Palaos. Pero, sorprendentemente, no se mencionaban expresamente cuatro pequeños territorios: Guedes, Coroa, Pescadores y Ocea.

Hay grupos que han pedido que el Gobierno reclame la soberanía de las islas

GUEDES, COROA, PESCADORES Y OCEA: LAS ISLAS QUE PODRÍAN HABER SIDO ESPAÑOLAS

Estos islotes, situados en la región de Micronesia, quedaron fuera del tratado hispano-alemán de cesión. Un olvido que podría haber tenido implicaciones legales décadas más tarde.

Durante más de un siglo, nadie prestó demasiada atención a estos minúsculos territorios, hasta que un informe histórico del investigador Emilio Pastor, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, reabrió el debate en 1948. Él fue quien descubrió que estas islas no aparecían en el acuerdo de venta firmado con Alemania. Aun así, el régimen franquista decidió no actuar. Y el asunto quedó, otra vez, enterrado.

La isla de Pescadores, en Micronesia

No fue hasta abril de 2014 cuando el tema volvió a resurgir, esta vez en el Congreso de los Diputados. Varios grupos parlamentarios pidieron al Gobierno de Mariano Rajoy que aclarase si España aún tenía derechos sobre esas tierras. La respuesta oficial, publicada en el BOE, fue tajante: no. España renunció a cualquier reclamación, argumentando que la cesión del 1899 incluía todas las posesiones en el Pacífico, aunque no se detallaran una por una.

Las cuatro islas que generaron el debate en 2014 ya tienen otros nombres y pertenecen a distintos países del Pacífico. Son las siguientes:

Guedes: hoy se llama Mapia y forma parte de Indonesia

hoy se llama Mapia y forma parte de Indonesia Coroa: conocida actualmente como Rongerik, pertenece a las Islas Marshall.

conocida actualmente como Rongerik, pertenece a las Islas Marshall. Ocea: identificada como Matador, es un islote hoy sumergido.

identificada como Matador, es un islote hoy sumergido. Pescadores: corresponde al actual municipio de Kapingamarangi, parte de los Estados Federados de Micronesia.

Estas islas pertenecen hoy en día a países como Micronesia o Indonesia



LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA: EL EJEMPLO DE ESTADOS UNIDOS

En algunos casos, como el de Mapia, las islas están habitadas y tienen incluso su propia lengua local. En otros, como Matador, el paso del tiempo y las condiciones naturales han hecho que el territorio desaparezca bajo el mar.

El Gobierno español argumentó en 2014 que no tenía sentido reclamar unos islotes que nunca se habían administrado ni ocupado formalmente, y que carecían de valor estratégico o económico. La postura fue clara: no se puede reclamar algo que nunca se controló de facto.

No obstante, algunos expertos en historia colonial consideran que el asunto refleja cómo se cerraron en falso ciertos capítulos del imperio español. Y que, aunque España actuó con lógica al descartar la reclamación, el caso muestra hasta qué punto el pasado colonial todavía guarda sorpresas.

La isla de Guedes, en Oceanía

La idea de una “Oceanía española” puede sonar exótica, incluso pintoresca. Pero, en la práctica, reclamar la soberanía de islas habitadas por otros pueblos y bajo administración de estados soberanos como Indonesia o las Islas Marshall, habría generado tensiones diplomáticas innecesarias. Sin embargo, hay que recordar que es una posición estratégica y se puede ver con un ejemplo: Estados Unidos, que mantiene un territorio en la isla de Guam.

Hoy, estas cuatro islas permanecen como una nota a pie de página en la larga historia del imperio español. Un recordatorio de que incluso los tratados internacionales más relevantes pueden dejar cabos sueltos. Y de que el océano Pacífico, tan lejano para muchos europeos, guarda secretos que aún generan debate más de cien años después.