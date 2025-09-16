Martínez-Almeida confiesa a quién se parece más su hijo Lucas, si a él o a su mujer: "Hay una cosa de la que estoy seguro"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha abierto las puertas de su vida privada en una extensa y distendida entrevista en ‘Herrera en COPE’ con el comunicador Alberto Herrera. En una conversación que transitó desde las responsabilidades de gobierno hasta las intimidades familiares, el regidor madrileño dedicó una parte significativa del diálogo a hablar de su reciente paternidad, un tema que abordó con una mezcla de orgullo, emoción y una sinceridad poco habitual en un cargo público. El alcalde, visiblemente feliz, no solo detalló cómo ha cambiado su vida con la llegada de su hijo Lucas, sino que desveló, ante la curiosidad del presentador, el gran misterio familiar: a quién se parece el pequeño.

La charla comenzó con un saludo cordial y una pregunta directa sobre el estado del bebé. “Pues Lucas está fenomenal, la verdad, pero fenomenal”, afirmó Martínez-Almeida con una sonrisa audible en su voz. “Está haciendo lo que tiene que hacer, que es dormir, que es comer y luego la verdad es que es un niño buenísimo. Hemos tenido suerte, las cosas como son”. El alcalde reconoció que, contra todo pronóstico y las “historias para no dormir” que suelen contar a los futuros padres, ellos están durmiendo “muy bien gracias a él”.

La nueva paternidad de Martínez-Almeida

Sin embargo, confesó que la paternidad ha traído consigo un cambio radical en sus rutinas. “Cuesta más salir de casa”, admitió. “Porque cuando le ves por la mañana, cuando estás con él, tiene un biberón pronto, que estamos Teresa y yo, luego sabes, quieres llegar antes porque quieres llegar antes a casa”. Con una claridad que resonó en los oyentes, el alcalde definió este momento como una transformación profunda: “Para mí es el gran cambio que yo he tenido en mi vida y es un cambio maravilloso”.

Abordando el tema de la conciliación, Alberto Herrera le preguntó si un padre debería coger la baja de paternidad. La respuesta de Martínez-Almeida fue contundente y reveladora de su filosofía personal. “Sí, sí, en mi opinión, sí. Pero ya no porque haya una obligación legal, sino porque yo creo que es un momento extraordinario inolvidable que creo que tienes que vivir no solo por el niño, sino sobre todo con tu pareja, en este caso con mi mujer, con Teresa”. El alcalde alabó la fortaleza de las mujeres durante el embarazo, el parto y el postparto, bromeando con que “si fuera por los hombres seguiríamos existiendo”, y destacó la importancia de sentirse acompañadas.

José Luis Martínez-Almeida junto a Alberto Herrera

“Ha sido una experiencia extraordinaria poder estar estas seis semanas”, afirmó, dejando claro que no descarta ampliar ese periodo si su familia lo necesita. “Si mi hijo, mi mujer… me necesitaran en ese tiempo, que estuviera con ellos, desde luego que no tendría ningún problema”, declaró, añadiendo con humor que “se ha demostrado que no soy imprescindible precisamente en este ayuntamiento”.

Cuidar de Lucas con su mujer

La conciliación entre su exigente cargo y la vida familiar fue otro de los ejes de la conversación. Reconoció la complejidad de compaginar ambas cosas debido a la naturaleza de su trabajo, que incluye una intensa agenda de representación institucional. No obstante, fue firme al establecer sus prioridades: “Yo creo que la familia es prioritaria. Creo que estar bien en lo personal también te hace mejor profesional. Yo creo que si estás feliz, si estás tranquilo, si estás relajado en lo personal, yo creo que puedes rendir mejor y por tanto, yo creo que todo es conciliable”.

Pero el momento más esperado y personal de la entrevista llegó cuando Alberto Herrera, sabiendo que el oyente estaba expectante, lanzó la pregunta directa: “¿A quién se parece más el niño?”. La respuesta del alcalde fue tan sincera como entrañable. “Pues es difícil, de verdad. Es difícil decirlo”, comenzó, meditando sus palabras. Acto seguido, se decidió a confesar aquellos rasgos que, para bien o para mal, Lucas ha heredado de él. “Yo hay una cosa que estoy seguro que el niño, desgraciadamente ha sacado de mí. Bueno, o dos”.

Europa Press Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en una imagen reciente

A quién se parece el hijo del alcalde

Y procedió a detallarlas con un tono entre cómico y afectuoso. “Que es que yo tengo orejas un poco pegadas. El no, de verdad, el niño tiene también pegadas, o sea, luego luego te lo enseño lo de las orejas pegadas”. Y añadió una segunda característica, “luego que desgraciadamente eh tiene bastante papada y eso también característico mío, la verdad”. Tras esta confesión, que sin duda arrancaría una sonrisa a su mujer, Teresa Urquijo, el alcalde expresó su esperanza de que, en todo lo demás, el pequeño se parezca a ella: “tiene entonces eso, en el resto espero que haya salido a la madre en todo”.

Con el presentador expectante por convertirse pronto en padre, Martínez-Almeida no quiso desaprovechar la oportunidad para ofrecerle un consejo desde su reciente experiencia. “Bueno, que que lo disfrutes todo, que disfrutes, que de verdad que son momentos inolvidables y que luego estés al al lado de ella, que estés al lado de ella constantemente, que que te va a necesitar y que estés al lado de ella y que lo disfrutéis los dos”. Un consejo que trasciende la política y se adentra en lo universal de la paternidad, sellando una entrevista que mostró una faceta más humana y cercana del alcalde de Madrid.