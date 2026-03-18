Alexis, aficionado al submarinismo: "Nos subimos al catamarán y a la vuelta se rompió y no teníamos ni GPS ni radio. Se nos hicieron las 12 de la noche"

Lo que comenzó como una inmersión rutinaria para un curso de submarinismo en Oropesa se transformó en una auténtica pesadilla para Alexis y sus compañeros. Según ha relatado en el programa 'Herrera en COPE', tras finalizar la práctica, el motor del catamarán en el que navegaban, que era nuevo, no arrancó. La situación se agravó al descubrir que la embarcación carecía de GPS y de radio, dejándolos completamente incomunicados y a la deriva a varias millas de la costa.

El incidente ocurrió sobre las cinco de la tarde y la noche no tardó en caer, aumentando la angustia del grupo. En un intento desesperado por ser vistos, lanzaron una bengala. "Vemos unas lucecitas que se encienden y se apagan", explicó Alexis, pero la esperanza se desvaneció cuando el coche que las producía se marchó del lugar. Mientras, la preocupación de sus familias crecía, que ya llamaban a los hospitales al no tener noticias de ellos.

El rescate de la Guardia Civil

Cuando ya pensaban que tendrían que pasar la noche en el mar, un sonido familiar y unos potentes focos rompieron la oscuridad. "A tres metros sin verlo, boom, unos focos de la Guardia Civil", ha narrado Alexis sobre el momento del rescate. La aparición de la Benemérita supuso el fin de la odisea y un alivio indescriptible para los buceadores.

La gratitud del submarinista hacia los agentes fue inmensa, un sentimiento que resumió en una frase cargada de emoción y que también verbalizó así: "Nunca he dado más gracias a Dios, de verdad, Guardia Civil, de verdad. O sea, me ha alegrado, nunca me ha alegrado tanto de verlos".

Atrapados por el mundo

El testimonio de Alexis ha sido uno de los muchos que se han compartido en la sección 'La Hora de los Fósforos' de 'Herrera en COPE', donde los oyentes han relatado sus experiencias al quedar atrapados en situaciones inesperadas. Desde un grupo de nueve médicos españoles varados en Sri Lanka por la cancelación de vuelos debido a un conflicto bélico, como contó Ana, hasta la traumática vivencia de Domingo, que estuvo a punto de no poder salir de Irán en 2003 justo antes de la guerra con Irak.

Las historias reflejan cómo un imprevisto puede cambiarlo todo en cuestión de minutos. Andrés, otro oyente, ha recordado cómo la erupción del volcán islandés en 2010 le dejó varado en un viaje de negocios. Acabó retenido durante 10 días en el aeropuerto de Mombai (India) junto a su socio, sufriendo además una grave intoxicación alimentaria: 'Con unas diarreas y unas descomposiciones acojonantes'.

De una pandemia a una narcolancha

La pandemia del COVID-19 también generó situaciones límite, como la que vivió Cristina en marzo de 2020. El cierre de vuelos decretado por el Gobierno la sorprendió en los Dolomitas (Italia), obligándola a volver a España en una furgoneta junto a otras personas, algunas de ellas contagiadas. No menos surrealista fue la experiencia de Alfonso, quien mientras pescaba de noche en Matalascañas fue confundido por unos narcotraficantes que desembarcaban un alijo. 'Fueron unos narcotraficantes muy corteses', ha comentado con ironía tras explicar que lo retuvieron hasta aclarar el malentendido.

Por su parte, María Jesús compartió la inquietante respuesta que recibió de la embajada española en Corea del Sur durante un momento de alta tensión con Corea del Norte. Al preguntar por el plan de evacuación para los 17 expatriados españoles, la respuesta fue tajante y reveladora, según ha contado la oyente: "Se echaron a reír, dijeron, ¿nuestro plan? Ponernos a la cola de los americanos, ese es el plan que tiene España".

El relato de Mónica transportó a los oyentes al Karachi (Pakistán) de 1999, en plenos golpes de estado. Durante su viaje de novios, fue retenida junto a su marido por militares 'a golpe de metralleta' durante tres días y dos noches, sin pasaportes ni equipaje. Alojados por la aerolínea en un supuesto hotel de lujo, la realidad fue una cuarta planta 'donde no se podía dormir', que estaba 'llena de sangre' y donde vieron a 'gente negociando encima de la mesa con pistolas'.