Ya ha nacido Lucas, el nuevo chulapo apellidado Martínez-Almeida Urquijo

El pasado mes de mayo, mes castizo por excelencia, el ayuntamiento de Madrid ponía en marcha la campaña: Qué maravilloso es traer un chulapo al mundo.

Aún no hay datos del número de nacimientos de este 2 de julio de 2025 en Madrid, pero sí podemos confirmar que, al menos, hay un nuevo chulapo, Lucas Martínez-Almeida Urquijo, cuyos padres Teresa y José Luis están encantados de ver su cara por fin. No hay duda que la espera del primer retoño de un hogar siempre se hace interminable.

Los padres de la mujer del alcalde de Madrid, el abuelo será el padrino del pequeño Lucas que lleva su nombre

Tanto Lucas, que vino al mundo en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, como su primeriza mamá, se encuentran en perfecto estado. Lucas va a llevar el nombre de su abuelo paterno, Lucas Urquijo, y tendrá como padrino, a uno de los hermanos de su madre, Juan.

Primer hijo del alcalde de Madrid

El nacimiento de su primer hijo supone un broche de oro a la historia de amor de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, que tras comenzar su relación en la primavera de 2023 se daban el 'sí quiero' en una multitudinaria boda -a la que asistieron los Reyes Eméritos y la infanta Cristina- el 6 de julio de 2024.

José Luis Martínez-Almeida llega al hospital Virgen del Rosario donde ha dado a luz su mujer

Con la llegada de Lucas, la pareja cumple su sueño de formar su propia familia. Tanta ilusión le hace al alcalde no perderse ni un minuto de los primeros meses de vida de Lucas que no va a perdonar ni un solo día de la baja paternal, pese a ser criticado por la oposición del ayuntamiento madrileño.

Durante la baja del alcalde

Martínez-Almeida lleva tiempo anunciando que no va a renunciar a ni un solo día de las 16 semanas de su baja por paternidad. Durante los 112 días que no va a acudir a su despacho en el Palacio de Cibeles será sustituido por la vicealcaldesa Inma Sanz.

Almeida tiene claro que la vicealcaldesa es una "servidora pública, trabajadora incansable" en la que tiene una "confianza absoluta", por lo que ha augurado que "nadie" le echará de menos. "No podría ser alcalde si no tuviera a Inma, confianza sin límites en estos seis años, que no han sido fáciles", reconoce.

Los días previos al nacimiento de Lucas, el edil ya había aligerado agenda, lo que provocó que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto se lo haya censurado: “pone de manifiesto la poca importancia que le da al máximo órgano de participación que hay en esta ciudad".

“Le rogaría a Reyes Maroto que, en estos momentos, precisamente, entienda cuál es mi situación personal y, por tanto, entienda que tengo que descargar la agenda y que tengo otras prioridades que creo que son conciliables y compatibles con el Ayuntamiento”, ha contestado Almeida.