Juan Carlos Cortés, director de la AEE: "El Artemis II va a perder la comunicación durante 50 minutos cuando esté detrás de la Luna"

La misión Artemis II se adentra en una de sus fases más delicadas. Los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión se enfrentarán a un periodo de aproximadamente 50 minutos de total desconexión con la Tierra. Así lo ha explicado Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, en el programa 'Herrera en COPE', donde ha desgranado los pormenores de este momento clave que ocurrirá cuando la nave viaje por la cara oculta de la Luna.

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El motivo de este silencio en las comunicaciones es puramente físico: la Luna bloqueará por completo la señal entre la nave y la Red de Espacio Profundo de la NASA. Esta red, compuesta por tres estaciones situadas en California, Canberra y Robledo de Chabela (Madrid), es la que permite el contacto constante. Cortés ha sido claro al respecto: "Hay unos 50, 40 minutos donde las comunicaciones sencillamente no son posibles".

Este escenario convierte el tránsito por la cara oculta en el momento de mayor tensión de la misión. "Si pasa cualquier cosa, pues están solos, tienen que resolver los 4 astronautas cualquier problema por su cuenta", ha señalado Cortés. La tripulación no podrá reportar incidencias ni recibir instrucciones del centro de control de Houston, lo que exige una autonomía total para solucionar cualquier imprevisto que pueda surgir durante esa fase crítica.

Una visión inédita de la cara oculta

A pesar de los riesgos, este hito ofrecerá una recompensa visual y científica sin precedentes. A diferencia de las misiones Apolo, la nave Orión pasará más lejos de la Luna, lo que permitirá "una visión de conjunto" de su cara oculta, que además estará iluminada por el Sol. Según ha explicado Cortés, "los astronautas decidirán en qué zonas se concentran para sacar información y sacar realmente datos de esta cara oculta".

Hay unos 50, 40 minutos donde las comunicaciones sencillamente no son posibles" Juan Carlos Cortés Director de la AEE

Uno de los puntos de mayor interés es el cráter Shackleton, una zona en sombra permanente donde se ha detectado la presencia de agua helada. Este recurso es considerado "un componente fundamental para una futura colonia" y para la producción de combustible para futuras misiones que partan desde la Luna, convirtiendo a este cráter en un objetivo estratégico en la nueva carrera espacial.

Tecnología del siglo XXI vs. problemas del pasado

Aunque la tecnología ha avanzado exponencialmente desde la era Apolo, con ordenadores más potentes y componentes miniaturizados que aumentan la seguridad, problemas fundamentales como el corte de comunicaciones persisten. El ingeniero Eduardo García Llama ha destacado que las computadoras de a bordo "gozan de una mayor capacidad de procesamiento", lo que reduce la carga de trabajo de la tripulación y la posibilidad de cometer errores.

Alamy Stock Photo Victor Glover, uno de los miembros de la tripulación a bordo del Artemis II

Sin embargo, la solución para el apagón de radio —un satélite en órbita lunar que actúe como repetidor— todavía no está implementada. Por ello, como ha afirmado Juan Carlos Cortés, si surge un problema en esa fase, "la nave está sola y tiene que decidir por sí misma sin intervención del centro de control". Este desafío técnico conecta directamente con los mismos obstáculos que enfrentaron los pioneros del programa Apolo hace más de cincuenta años.