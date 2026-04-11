Manolo González, sobre el enfrentamiento entre los jugadores tras el Barça-Espanyol: "En el 85' estábamos más cerca del cementerio que del Camp Nou, y en el 87' somos todos más valientes..."

El Barcelona dio un paso de gigante hacia el título liguero al golear en el derbi al Espanyol por 4-1 . Se puso de cara el choque para los blaugranas gracias a un doblete de Ferran en la primera mitad, sin embargo, Pol Lozano acortó distancias en la segunda parte, y cuando parecía que los de Hansi Flick iban a sufrir hasta el final, un gol de Lamine Yamal y otro de Rashford acabaron por poner el 4-1 definitivo que hace que el Barça aumente su ventaja sobre el Real Madrid a nueve puntos.

Una de las imágenes del choque se produjo al término del mismo cuando tuvo lugar algún momento de tensión entre jugadores de ambos equipos. Como explicó nuestro compañero Quique Iglesias, el principal problema era con Fermín. DAZN también ha difundido imágenes de una bronca entre Gavi y Pere Milla.

Bronca entre Gavi y Pere Milla tras el Barça-Espanyol

Pol Lozano, en declaraciones para DAZN, explicaba así la situación: "Se ha visto aquí, delante de todos, el respeto que tienen hacia otros compañeros de profesión".

Sobre lo ocurrido también se ha pronunciado el técnico Manolo González y ha ironizado en rueda de prensa sobre el sufrimiento final culé, a pesar de lo abultado del resultado: "Pasa lo de siempre, que aquí cuando ganamos todos somos pistoleros, ¿no? No hay más. En el 85' estábamos más cerca del Cementerio de Les Corts que del Camp Nou y en el 87' pues somos todos más valientes que que la h*****".

"Ya está, no hay más. Cuando pierdes te la tienes que comer, te la tienes que comer. No hay más. Cuando te vacilan cuando pierdes te la tienes que comer. Así que toca tragar y competir otra vez al máximo nivel en Vallecas", concluyo.