Paco González defiende las rotaciones de Simeone contra el Sevilla: "No me gusta cuando se hacen en un partido que se da por perdido antes de tiempo, pero el Atlético está pensando en la Champions"

El Atlético de Madrid visitaba este sábado al Sevilla en la 31ª jornada de Primera División. Un partido al que el equipo rojiblanco llegaba con la cabeza puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el FC Barcelona y donde los hispalenses se jugaban salir del descenso.

ROTACIONES MASIVAS DE SIMEONE EN SEVILLA

Y para afrontar el duelo, Diego Pablo Simeone hizo rotaciones masivas en su once titular. El entrenador del Atleti apostó por una alineación con cuatro canteranos y con los jugadores menos habituales como Obed Vargas, Almada, Sorloth o Baena.

Una decisión del técnico argentino que ha sido bastante criticada porque el resultado del Sánchez Pizjuán afecta a equipos que están involucrados en la lucha por la salvación, como Levante, Elche, Mallorca, Alavés o Valencia.

Twitter: @Atleti Imagen de la alineación del Atlético de Madrid con cuatro canteranos.

PACO GONZÁLEZ DEFIENDE LA ALINEACIÓN DEL ATLÉTICO

Sin embargo, Paco González, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, quiso romper una lanza a favor de Simeone.

EFE Los jugadores del Atlético celebrando el 1-1 contra el Sevilla.

"Quería decir una cosa de la alineación de Diego Pablo Simeone contra el Sevilla. Me parece mal cuando los equipos rotan porque dan el partido por perdido", empezó diciendo el director del programa.

Y agregaba: "Por ejemplo, eso pasa cuando un jugador fuerza una amarilla para no jugar un partido que se da por perdido. Y no me gusta".

Para finalizar, Paco González justificaba la decisión del técnico rojiblanco señalando: "Pero es que el Atlético está pensando en el partido del martes contra el Barcelona en la Champions".