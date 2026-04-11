Pol Lozano, sobre los jugadores del Barça: "Se ha visto aquí, delante de todos, el respeto que tienen hacia otros compañeros de profesión"

El Barcelona dio un paso de gigante hacia el título liguero al golear en el derbi al Espanyol por 4-1. Se puso de cara el choque para los blaugranas gracias a un doblete de Ferran en la primera mitad, sin embargo, Pol Lozano acortó distancias en la segunda parte, y cuando parecía que los de Hansi Flick iban a sufrir hasta el final, un gol de Lamine Yamal y otro de Rashford acabaron por poner el 4-1 definitivo que hace que el Barça aumente su ventaja sobre el Real Madrid a nueve puntos.

Una de las imágenes del choque se produjo al término del mismo cuando tuvo lugar algún momento de tensión entre jugadores de ambos equipos que explicaba así Pol Lozano en el micrófono de Dazn.

"Cuestión de fútbol. Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está, ¿no? No hay nada más que añadir", reconoció.

Sobre el estado anímico del equipo, que todavía no ha ganado en 2026, Lozano ha admitido que el vestuario está "jodido", si bien ha expresado su confianza en cambiar pronto está dinámica: "Cada vez nos encontramos mejor. Seguro que más pronto que tarde llegará la victoria".