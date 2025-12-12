Pilar García de la Granja, sobre el salario de los funcionarios: "El sueldo medio al mes supera los 3.000 euros brutos mientras que el del sector privado es de 2.000 o menos"

El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la subida salarial para los 3,5 millones de funcionarios y empleados públicos. La medida, que ha contado con el apoyo del Partido Popular y los socios del Gobierno a excepción de Junts, contempla un aumento del 2,5% para este año con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Así lo ha analizado Pilar García de la Granja en la sección ‘Economía de bolsillo’ del programa ‘Herrera en COPE’.

Según ha detallado la periodista, el incremento salarial acumulado en los próximos cuatro años será del 11,4%, con subidas adicionales del 1,5% para el año que viene, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. Esta decisión llega después de las quejas de los empleados públicos por la pérdida de poder adquisitivo, como apuntaba el presentador Jorge Bustos.

La brecha con el sector privado

Sin embargo, Pilar García de la Granja ha subrayado que la situación es mucho más favorable en el sector público. “Los funcionarios han perdido menos poder adquisitivo y tienen mejores salarios que en el sector privado”, ha afirmado. La experta ha destacado que, de media, la diferencia salarial es notable en nuestro país.

Los datos respaldan esta afirmación: “un funcionario gana significativamente más que un empleado del sector privado en nuestro país, con diferencias salariales que rondan los 1.000 euros al mes, o un 40, 50 por 100 más”. El sueldo medio público supera los 3.000 euros brutos, mientras que el privado se queda más cerca de los 2.000 euros brutos al mes o incluso por debajo.

Distribución del empleo público

En cuanto a la distribución de estos más de 3,5 millones de trabajadores, García de la Granja ha explicado que la mayoría (60%), se concentra en las comunidades autónomas. Un 20% (más de 700.000 personas) son asalariados de la administración local, mientras que la administración central agrupa a cerca de medio millón, lo que representa un 15% del total. El resto se reparte entre trabajadores de la Seguridad Social y empresas públicas como la SEPI.