Jacobo Bergareche, escritor: "¿Qué podemos hacer nosotros para imitar a la naturaleza y volver a florecer, aunque seamos un año más viejos?"

Este fin de semana llega el cambio de hora. En la madrugada del sábado 28 al domingo 29, a las dos serán las tres, lo que significa que la noche empieza a estar en retroceso. Este acontecimiento ha servido de inspiración al escritor Jacobo Bergareche en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa ‘Herrera en COPE’, presentado por Jorge Bustos.

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El escritor ha comenzado su intervención destacando que, con el ritmo de vida actual, a menudo se nos olvidan acontecimientos que son realmente importantes. Según Bergareche, uno de ellos acaba de suceder en el hemisferio norte y muchos no se han dado ni cuenta: la llegada de la primavera. Ha recordado que tanto los antiguos romanos como los persas celebraban "con furor" estos días de marzo, que para ellos eran el comienzo del año.

El efecto de la luz en el ánimo

La gran noticia, ha señalado Bergareche, es que desde este fin de semana los días son más largos y crecen cada mañana. La ciencia ha documentado que el aumento de luz y el calor tienen un efecto muy positivo sobre el ánimo general. "Pronto debería estar todo el mundo menos enfadado", ha afirmado el escritor, basándose en estos estudios.

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Una invitación a florecer

El escritor ha explicado que, en estos días, la naturaleza comienza de nuevo su ciclo y celebra el renacer de la vida con una explosión de flores. Ante este espectáculo, Bergareche ha lanzado una pregunta al aire como reflexión final: "¿qué podemos hacer nosotros para imitar a la naturaleza y volver a florecer, aunque seamos un año más viejos?".