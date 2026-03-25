25 MAR 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Estamos a un suspiro de que Laporta diga que Cristiano es mejor que Messi"
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:41 min escucha
Temas relacionados
"María Jesús Montero cree que los andaluces son poco menos que ciudadanos de Zambia o que no tienen memoria"
Pilar García de la Granja
Lo último
Visto en ABC
Mario Picazo alerta a España por el cambio de tiempo que llega para el inicio de Semana Santa: «Se abre la puerta al frío y las lluvias»
El reputado meteorólogo ha advertido de la llegada de un nuevo frente frío que hará peligrar el arranque de esta festividad en algunas provincias españolas
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño