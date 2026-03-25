El doctor Concejero, experto en traumatología, explica dónde ha podido estar el posible error en el diagnóstico de la rodilla de Mbappé: "Ha pasado algo tan raro que está toda España y Francia dando vueltas"

La gestión de la lesión de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid ha generado un gran revuelo, especialmente tras conocerse que el club cometió un error de diagnóstico al examinar la rodilla equivocada. Sobre este asunto se ha pronunciado en Deportes COPE el doctor Vicente Concejero, exjefe de los Servicios Médicos del Atlético de Madrid, quien se ha mostrado muy sorprendido por una situación que considera "muy rara".

Petición de transparencia

El traumatólogo ha insistido en la necesidad de que el servicio médico del Real Madrid ofrezca explicaciones. "Ellos son los primeros que tienen que decir lo que ha pasado y qué está ocurriendo'" ha afirmado. Concejero considera que la claridad es fundamental para resolver la polémica: "Cuanto más claridad, mucho mejor para todos".

EFE Kylian Mbappé se pierde el derbi madrileño por una lesión en el bíceps femoral.

En su intervención, ha repetido en varias ocasiones su petición directa al club blanco. "Que hablen, por favor, que hablen y que digan lo que ha pasado, que es lo primero que tienen que hacer", ha declarado el especialista, enviando también un mensaje de apoyo a sus colegas por la difícil situación que deben estar atravesando.

El origen del error

Al analizar las posibles causas, Concejero ha apuntado a un error humano en el proceso de la resonancia magnética. Ha explicado que, aunque existen protocolos como pintar la pierna, "a lo mejor te meten en la resonancia y te hacen sin querer evidentemente la resonancia de la rodilla que no es, puede ocurrir'". Sin embargo, también ha señalado que el informe del radiólogo debería haber especificado la rodilla correcta.

Más allá del caso concreto, el doctor Concejero ha aprovechado para reivindicar un enfoque médico más tradicional y directo con el deportista. El especialista ha concluido con una recomendación tajante que resume su filosofía profesional: "Menos resonancias y más exploraciones". Un principio que, según él, debería primar en la medicina deportiva para evitar situaciones como la vivida con Kylian Mbappé.