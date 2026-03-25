Kylian Mbappé jugó con un diagnóstico erróneo los partidos ante Alavés, Talavera y Sevilla antes de las vacaciones de Navidad

La gestión de la lesión en la rodilla izquierda de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid ha quedado en entredicho. Tal y como adelantó el periodista francés Daniel Riolo, y que ya confirmó este martes nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, el club cometió un error de diagnóstico, llegando a examinar la rodilla equivocada.

El primer diagnóstico erróneo se produce tras el partido ante el Celta de Vigo el 7 de diciembre. Con ese diagnóstico, Mbappé juega los tres últimos partidos del año contra Alavés, Talavera y Sevilla, a pesar de tener molestias, porque estaba inmerso en la carrera por el récord de Cristiano Ronaldo.

Un error "mayúsculo"

El periodista Daniel Riolo ha asegurado que el descontento del jugador fue mayúsculo: "Tuvo un mal diagnóstico en Madrid, visiblemente no le gustó y estaba incluso enfadado". El especialista francés que consultó Mbappé, Bertrand Sonnery-Cottet, constató que "en Madrid habían trabajado mal" y propuso un protocolo que evitó la operación.

Riolo vinculó este incidente con el despido del cuerpo médico del Real Madrid en enero: "Fue porque el diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue catastrófico, un error absolutamente mayúsculo". Y añade: "Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé".

Riesgo evidente

El propio Kylian Mbappé habló de su lesión y de su recuperación al incorporarse a la selección francesa a comienzos de semana. "Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París", ha declarado, lamentando "las especulaciones" y "las cosas que se han dicho que no eran verdad".

El club no conoce el segundo diagnóstico hasta las vacaciones de Navidad. El equipo informa el 30 de diciembre de que la rodilla afectada es la izquierda, y el primer parte médico oficial del club llega el 31 de diciembre. Mientras tanto, Riolo insiste: "Esta equivocación en el diagnóstico podría haber sido mucho más grave, porque Mbappé tardó en saber lo que tenía y siguió jugando".