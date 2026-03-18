El parto de un México mestizo

En la ciudad de México se levanta la Plaza de las Tres Culturas. Es un memorial que indica el cruce entre el mundo prehispánico, el mundo hispánico y el mundo moderno. En esa plaza, testigo de la matanza perpetrada en 1968 y del devastador terremoto de 1985, hay una placa que recoge el dolor que conlleva todo parto. En este caso, como se lee en la citada placa, el parto del pueblo mestizo que es el México de hoy. A la complejidad y a la riqueza que caracteriza la historia de España y México ha hecho alusión el Rey Felipe VI. En sus palabras no ha habido ni condena ni sacralización, sino recuerdo sereno a un acontecimiento que, como se lee en la Plaza de las Tres Culturas, “no fue triunfo ni derrota”.

Frente a la justicia y el derecho que consagran las Leyes de Indias, se levantaron aventureros inmisericordes. Hubo abusos, perpetrados por españoles, que contrastaron con el espíritu que encarnan las universidades y animan las catedrales que surgieron por doquier en la América hispana. Los mexicanos no eran colonos, sino súbditos de la Corona y ciudadanos de la Nueva España.

México contó con representación en las Cortes españolas. Felipe VI se ha referido a esta historia con realismo y por encima de banderías ideológicas, que es lo que corresponde a la Corona. Y lo ha hecho con un término cargado de significado: presentismo moral. La historia de los pueblos no admite dogmas ni anacronismos, ni tampoco apropiaciones indebidas que solo responden a calculados intereses de parte.